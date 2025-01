De 8 a menys d'1M€, el Barça s'acomiada de 2 davanters i confirma un altre nou fitxatge

El Barça ja esgota les últimes hores de mercat de fitxatges d'hivern de 2025 i ho fa confirmant un fitxatge per reforçar la davantera, que patirà 2 sortides totalment inesperades. Flick està content amb el rendiment de bona part de la seva plantilla, però no tot són satisfaccions, ja que considera que hi ha 2 jugadors que no poden seguir jugant al Barça. En aquest sentit, el Barça ja prepara 2 sortides o vendes per fer lloc a un nou davanter centre: costa menys d'1M€ i arribarà al Barça com a nova referència golejadora.

El Barça acumula més de 100 gols en aquesta temporada oficial, xifres realment positives en relació a anys anteriors, però Flick detecta que alguna cosa no acaba de funcionar en atac. Si bé és cert que el Barça domina molts registres golejadors, Flick assegura que l'equip concedeix moltes ocasions i assenyala els davanters, no sempre ben col·locats en la pressió. En aquesta línia, Flick prepara canvis i el Barça els aprova: hi haurà 2 vendes confirmades i es tancarà un fitxatge d'última hora, que arribarà al Barça per menys d'1M€.

El Barça ja ha parlat amb Flick i l'entrenador alemany sap que, perquè arribin nous fitxatges, abans s'hauran de tancar un mínim de 2 vendes en aquest mercat d'hivern. El Barça ja les té bastant encaminades, encara que el cert és que el club culer no pot confirmar si ambdues es tancaran en aquest mercat de fitxatges d'hivern de 2025. El que sí que aconseguirà el Barça és fitxar, amb un pressupost molt reduït, un davanter centre que va arribar a costar 8 milions d'euros i que arribarà per 1M€.

El Barça busca tancar 2 vendes per fitxar un nou davanter centre: tot en camí, aviat oficial

El mercat de fitxatges està que crema i el Barça, que semblava que finalment no es mouria, ja treballa per tancar un fitxatge d'última hora. Perquè aquest es tanqui sense dificultats, seria ideal que el Barça abans tanqués algunes vendes, però és una cosa que el club culer encara no pot confirmar a aquest digital. Davant aquesta situació, el Barça s'ha oblidat de grans estrelles i ha tancat el fitxatge d'un davanter centre que costa menys d'1M€: fitxatge tancat, golejador per a Hansi Flick.

L'objectiu principal del Barça en aquest mercat de fitxatges era fitxar un extrem esquerre i Deco havia posat el focus en Marcus Rashford, però finalment l'anglès no vindrà. Deco, això sí, ha estat persistent i ha tancat un altre fitxatge perquè Hansi Flick disposi d'alguna nova eina ofensiva: golejador i clau perquè el Barça segueixi competint. L'arribada d'un nou davanter il·lustra que el Barça no compta amb dos davanters: Ansu Fati i Pau Víctor, ambdós a la rampa de sortida des de fa algunes setmanes.

De 8 a menys d'1M€, el Barça s'acomiada de 2 davanters i confirma un altre nou fitxatge

El cas d'Ansu Fati és totalment diferent al d'un Pau Víctor que sí que està complint amb les expectatives. El de Sant Cugat, que la temporada passada jugava al filial culer, està disputant pocs minuts, però el seu treball és excel·lent i, per a Flick, està per davant de Fati. Fonts del Barça asseguren que Pau Víctor seguirà al Barça fins al 30 de juny i que, a partir de l'estiu, s'estudiarà la seva situació: no es descarta una cessió.

Amb Ansu Fati la pel·lícula és totalment diferent, ja que l'espanyol, també resident a Sant Cugat, no entra en els plans de Hansi Flick. El Barça ha estat molt clar amb Ansu Fati, però el jugador no vol sortir cedit i, per tant, està rebutjant diverses propostes. L'última d'elles de l'Ajax, que estava disposat a pagar el 65% del salari de Fati, que és un dels millors pagats del primer equip català.

A tot això, Deco treballa per segellar un fitxatge per a la davantera, taxat en 1M€ i sabent que aquests dos futbolistes anteriorment esmentats no sortiran en aquest mercat de fitxatges. La idea era Marcus Rashford, però el Barça s'ha acabat decantat pel fitxatge d'Alan Godoy, davanter de l'Eldense de Segona Divisió espanyola: arribarà per 1M€, fitxa del filial. Flick ha donat el vistiplau a Godoy i la previsió és que el fitxatge del davanter canari es faci oficial aquesta mateixa setmana: nou davanter per a Flick, es preparen sortides.