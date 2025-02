Tot canvia amb el que el Barça ha descobert de Thiago Alcántara: 'Sabem que...'

A principis de temporada, Thiago Alcántara es va convertir en assistent de Hansi Flick. L'exjugador del Barça i de la Selecció Espanyola reunia totes les característiques necessàries per ser una peça clau en el staff tècnic. La seva experiència a la lliga espanyola, el seu coneixement profund del club, i la seva capacitat per comunicar-se en espanyol i alemany el van convertir en el millor candidat possible.

Durant els seus primers dies al costat de Hansi Flick, Thiago Alcántara no només va destacar pels seus coneixements tàctics, també ho va fer per la seva proximitat amb els jugadors. La seva capacitat per connectar amb els joves i brindar-los consells valuosos, així com per ajudar els més veterans, van fer que la seva figura fos molt respectada dins del vestidor. No obstant això, una sèrie de problemes fiscals el van obligar a tornar a viure a Anglaterra; això sí, amb la promesa de tornar al staff de Flick al gener.

Canvi de plans amb Thiago Alcántara

Malgrat la seva marxa a mitja temporada, Thiago planejava tornar al gener per unir-se al cos tècnic de Flick, un retorn que tots esperaven amb entusiasme. El mateix entrenador alemany havia sol·licitat el seu retorn, però ara la situació ha canviat. Segons apunten des de 'Catalunya Ràdio', el retorn de Thiago Alcántara al staff de Hansi Flick no ocorrerà en aquesta temporada.

Actualment, el lloc que Thiago podria haver ocupat l'ocupa Arnau Blanco, un membre del cos tècnic de Flick que ja està exercint aquesta funció. És per això que des del si del club han deixat caure que "sabem que no vindrà". Quan va marxar, el Barça va cobrir la vacant que va deixar i ara no pot recuperar-la.

Thiago Alcántara, llest per a la pròxima temporada

Encara que Thiago té clar que el seu desig és tornar al Barça, sembla que el seu retorn haurà d'esperar fins a la pròxima temporada. La família del migcampista ja viu a Barcelona, però ell no podrà incorporar-se al staff tècnic de Flick fins al curs vinent. Aquest canvi de plans no ha minvat l'afecte i respecte que tant Thiago Alcántara com Flick es tenen mútuament: tornaran a treballar junts molt aviat.

L'oportunitat de veure'l de nou en el cos tècnic del Barça podria materialitzar-se en la pròxima temporada, quan l'encaix i les necessitats de l'equip ho permetin. Mentrestant, Thiago Alcántara, que ja resideix a la Ciutat Comtal, segur que té temps per anar avançant feina de cara a la pròxima temporada.