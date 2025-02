Confirmat, deixa plantat Simeone i ara fitxa pel Barça: 'Pedri ja el convenç'

Barça i Atlètic de Madrid es veuran les cares a les semifinals de la Copa del Rei i també ho faran als despatxos en aquest pròxim mercat de fitxatges. Segons pot confirmar 'e-Notícies', el Barça ha arribat a un acord verbal amb un jugador de l'Atlètic de Madrid, que deixarà plantat a Simeone per unir-se al bloc liderat per Pedri. El migcampista canari del Barça està sent clau per a Joan Laporta i també per a Hansi Flick: nou fitxatge confirmat i ja tancat, adeu a l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone.

El Barça ja li guanya la partida a Simeone i es porta el fitxatge d'un dels joves pivots més prometedors d'Europa: Joan Laporta el seguia de fa temps. Ara el Barça ja fa els deures i es porta al que serà el nou Joshua Kimmich, que també havia rebut la trucada de l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone.

El Barça volia comptar amb un nou migcampista i ho podrà fer ja de forma definitiva, encara que tot es tancarà en el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Simeone el volia, però finalment ha escollit fitxar pel Barça: parlem d'Oscar Gloukh, pivot defensiu israelià de 20 anys que formarà part de l'estructura esportiva de Flick. Gloukh juga al Red Bull Salzburg i està representat per Rafaela Pimienta, gran amiga de Joan Laporta: el seu fitxatge rondarà els 20 milions, adeu final a Simeone.