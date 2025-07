Ni Pedri ni Gavi, Pep Guardiola ho té clar: el Manchester City ofereix 60 M al Barça

El Manchester City, després d'una temporada molt decebedora per als seus seguidors, es troba en fase de reconstrucció. Als diversos fitxatges que es van fer al mercat d'hivern, Pep Guardiola hi ha sumat més incorporacions. Aquest estiu ja s'han tancat els fitxatges de Reijnders, Cherki, Aït-Nouri i Nypan, però el tècnic de Santpedor encara en vol més

En aquest sentit, la directiva del City ha centrat la seva atenció en el Barça, on juguen alguns dels millors joves talents del món. Al llarg de les últimes temporades, Pep Guardiola ha intentat, per exemple, fitxar Gavi o Pedri. El '6' i el '8' han travessat moments complicats, però el seu amor pel club català està per sobre de tot

Per tant, veient que ni Pedri ni Gavi estan per la feina de deixar el Barça, l'interès de Pep Guardiola se centra actualment en Fermín López. Flick compta amb Fermín, però la directiva culer està decidida a escoltar ofertes pel jugador andalús. I el Manchester City ja està preparant els bitllets

Fermín López mereix jugar més

Fermín López ha demostrat que és un revulsiu molt valuós per a Flick. Tot i que no és titular indiscutible, la seva capacitat per llegir el joc i arribar des de la segona línia el converteixen en un futbolista molt important. Sempre que se li ha brindat l'oportunitat, Fermín ha destacat i ha brillat amb nota

El curs passat, Fermín López va disputar prop de 2.000 minuts repartits en 46 partits oficials en què va anotar 7 gols i va repartir 9 assistències. El seu alt rendiment ha despertat l'interès de Pep Guardiola, que veu en Fermín un futbolista molt complet. Al Manchester City podria consolidar-se com a titular

Pep Guardiola presenta la seva oferta per Fermín López

La medul·lar del Barça és una de les línies millor cobertes de l'equip i la competència per un lloc a l'onze titular és important. Aquest fet, juntament amb la necessitat del Barça de fer alguna venda important, són factors que juguen en contra de Fermín López. De fet, es parla que si arriba una oferta adequada, Fermín podria marxar

Pep Guardiola ho sap i ha exigit a la directiva del Manchester City que aposti fort pel jugador andalús. Fermín López impressiona per la seva energia, competitivitat i gran arribada des de la segona línia que aporta creació i gols. Amb la marxa de De Bruyne, Guardiola veu en Fermín el seu substitut ideal, així que el City està disposat a pagar 60 milions per assegurar el seu fitxatge