El Reial Madrid continua treballant en el mercat de fitxatges d'estiu i un dels seus objectius és que Kylian Mbappé, gran estrella francesa, se senti més recolzat que mai. Per això, Florentino Pérez ja ultima el fitxatge d'un crack francès que arribaria al Madrid després de rebutjar la proposta de Pep Guardiola. El Reial Madrid, preocupat pel gran mercat de fitxatges del Barça, farà un pas endavant i prioritzarà la comoditat d'un Kylian Mbappé que avala l'últim fitxatge del Madrid.

Com ja han avançat diversos mitjans de comunicació, el Reial Madrid està treballant en el fitxatge d'un defensa central, ja que Xabi Alonso no acaba de veure les coses clares. L'entrenador del Madrid està content amb la seva plantilla, però sent que la defensa necessita fer un pas endavant i vol aconseguir-ho amb l'ajuda de Kylian Mbappé, estrella blanca. "Aquest ha de ser l'any de Kylian Mbappé", asseguren fonts del Reial Madrid, que esperen que el francès, ja amb el dorsal '10', millori les seves prestacions i lideratge sobre la gespa.

Kylian Mbappé no només serà important dins del camp, també ho serà als despatxos, on ja avala l'últim gran fitxatge del Reial Madrid. Kylian Mbappé ha aconseguit que un dels seus amics en el món del futbol s'oblidi de Pep Guardiola i que, per tant, accepti l'oferta del Madrid, molt inferior econòmicament. Xabi Alonso i Florentino Pérez ja somriuen: guanyen la batalla a Pep Guardiola i tot gràcies a Kylian Mbappé, que pròximament portarà el número '10' a la samarreta del Madrid.

El mercat de fitxatges del Reial Madrid està sent bo, però Florentino Pérez i Xabi Alonso volen que encara sigui millor gràcies a l'ajuda de Kylian Mbappé. El davanter francès, que aquest any ha de liderar el Reial Madrid, està avalant un nou fitxatge del conjunt blanc, que guanyaria la partida al català Pep Guardiola. Tot està molt avançat i, si res es torça, podria ser oficial en els pròxims dies: Kylian Mbappé aconsegueix que Xabi Alonso tingui nou central al Madrid.

Pep Guardiola, per la seva banda, sap que el Madrid li ha guanyat la partida i que, com era d'esperar, el francès Mbappé ha jugat un paper troncal en l'operació. El mercat de fitxatges està que crema, però encara estarà més calent un cop el Madrid completi un fitxatge TOP gràcies a la feina de Kylian Mbappé: agent madridista al rescat.

Si res es torça, el Reial Madrid té a punt de caramel el fitxatge de William Saliba, defensa central de l'Arsenal que somia jugar amb Kylian Mbappé. Saliba té contracte fins al 2027 amb l'Arsenal i no vol renovar, per la qual cosa sortirà del club de Londres aquest estiu amb total seguretat. Pep Guardiola també el volia, però el defensa prefereix unir-se al Madrid, on es trobaria amb el seu compatriota Kylian Mbappé: el fitxatge està molt calent i podria tancar-se per 45M€.