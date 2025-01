Hansi Flick, sens dubte, és el gran fitxatge del FC Barcelona. Olmo i Pau Víctor han aportat el seu gra de sorra, però la realitat és que el tècnic alemany ha aconseguit donar-li un rentat de cara a l'equip digne d'estudi. Amb recursos limitats i la pressió creixent dia rere dia pel Cas Negreira, el CSD i altres embolics, Flick ha tret el millor d'un vestidor amb molta fam.

Aquesta nit, davant el Getafe, nova mostra d'això. Els de Hansi Flick han trigat menys de quinze minuts a obrir el marcador en un partit molt complicat gràcies al gol de Koundé. I, en línies generals, el Barça ha dominat força bé la primera meitat malgrat l'empat d'Arambarri al 35.

Però més enllà del que ha passat al verd, Hansi Flick ha estat protagonista en les últimes hores per les seves decisions. Sap que el mercat de fitxatges està obert i li ha deixat molt clar a Joan Laporta el que vol. Sap que el club ha recuperat l'estabilitat financera i que pot fitxar amb normalitat, encara que atenent a la norma 1:1, això només serà possible si, abans, algú se'n va.

A la cara! Hansi Flick va a per Joan Laporta a Getafe: 'És la quarta vegada que...'

Hansi Flick està molt satisfet amb la seva plantilla i a la sala de premsa sempre destaca les bondats dels seus; mai es queixa. Ha aconseguit armar un equip molt ben organitzat en defensa, i amb molta mordent en atac, però malgrat això, demana reforços. Joan Laporta és conscient d'això i ja treballa en operacions com la de Marcus Rashford, que arribaria cedit fins a final de temporada.

Segons es deixa entreveure l'entorn del club català, a Hansi Flick li agradaria comptar amb l'atacant anglès com més aviat millor, segurament conscient que té altres opcions i no vol perdre'l. Ara bé, perquè Marcus Rashford vingui, un dels 4 extrems del Barça haurà de marxar, i Flick ja li ha dit a Joan Laporta qui ha de fer les maletes.

És la quarta vegada consecutiva que Ansu Fati cau de la convocatòria. El '10', que va tornar de la seva cessió a Anglaterra amb l'esperança de renéixer com l'Ave Fènix, s'ha quedat en l'intent. Hansi Flick ja ha confessat públicament que "per a mi és molt important ser honest, amb Ansu ho he estat: hem parlat de diferents opcions i ell decidirà com s'ho prendrà".

Ansu Fati se'n va i Marcus Rashford podria arribar: petició de Hansi Flick a Joan Laporta

Hansi Flick també va reconèixer que "si Ansu Fati vol quedar-se està bé, és de La Masia, criat aquí i el cuidarem al màxim". Però està clar que si es queda tindrà un rol residual. S'ha quedat fora dels últims quatre partits, incloent la final de la Supercopa.

Ara està en mans d'Ansu Fati, pot quedar-se o marxar cedit. Si ho fa, Sevilla, Betis, Celta o València podrien ser els seus destins a LaLiga; mentre que West Ham i Tottenham se'l volen endur a la Premier League.

Hansi Flick ja ha parlat amb ell i Joan Laporta ho sap, ja que de la seva sortida també depèn la possible arribada de Marcus Rashford.