El Barça el va voler el 2020 i avui pot ser decisiu: Marc Casadó intentarà frenar-lo

Marc Casadó ha estat un dels millors descobriments del primer equip del FC Barcelona aquests últims anys. A causa de la situació econòmica del club, els catalans no poden fer grans desemborsaments en fitxatges. Per tant, no hi ha manera que arribi cap reforç de talla mundial per a la posició de pivot.

El Barça ja va tenir molts problemes per no poder inscriure Olmo, i encara que ho ha aconseguit, encara poden sorgir nous problemes. I, per això, Joan Laporta no va activar el fitxatge de Kimmich o Zubimendi. Ara, Marc Casadó haurà de demostrar que està al nivell necessari per a la Champions League, ja que aquesta nit, davant el Benfica, haurà d'enfrontar-se a un vell desig del club.

Marc Casadó i la seva prova de foc davant el Benfica a la Champions League

Marc Casadó porta tota la vida a les files del Barça i hi ha pocs cracks que vulguin el club més que ell. El de La Masia va estar convocat en més de 50 ocasions amb Xavi Hernández, però no va tenir les oportunitats que esperava. Fa poc, en una entrevista, el pivot va declarar que va arribar un punt en què no sabia què fer.

Xavi no confiava en ell, així que va optar per deixar el jove a la banqueta durant gairebé dues temporades completes. En aquest sentit, Casadó també va afirmar que començava a plantejar-se una sortida si no jugava, però que el que volia i vol és triomfar al club de la seva vida. Per sort per a ell, Hansi Flick sí que el vol i ja s'ha convertit en un imprescindible en el seu '11' inicial, i aquesta nit haurà de ser decisiu.

Avui tindrà lloc el partit que enfrontarà el Benfica i el Barça a la Champions League, i Marc Casadó haurà de demostrar que és l'indicat. A les files del conjunt portuguès es troba Orkun Kökçü, el crack al qual el Barça va voler fitxar el 2020. Quan estava al Feyenoord, el conjunt català es va interessar en ell, però el seu fitxatge mai es va concretar i avui intentarà desequilibrar el partit a favor dels portuguesos.

Orkun Kökçü contra Marc Casadó, el gran duel del Benfica-Barça de Champions League

Orkun Kökçü és un migcampista molt polivalent que pot jugar tant a la zona ofensiva com a la defensiva. Es caracteritza per ser un futbolista hàbil, amb bon xut des de fora de l'àrea i bona arribada de segona línia. Va arribar al conjunt portuguès el 2023 per un preu de 25 milions, que van ser 10 per sota del valor de mercat que tenia en aquell moment.

És per això que una de les claus del partit serà el rendiment que pugui oferir Marc Casadó. El del filial haurà de controlar el centre del camp si vol que el Barça pugui tenir opcions d'emportar-se els tres punts. Sens dubte, Casadó fa mesos que demostra de què és capaç i avui pot donar un cop sobre la taula si aconsegueix frenar Orkun Kökçü.