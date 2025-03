Ni Marc Casadó ni Frenkie de Jong, el Barça mou fitxa: és el nou Sergio Busquets

Marc Casadó ha estat un dels jugadors que més ha agradat entre l'afició culer i el seu bon nivell n'és la raó. El canterà ha seguit la progressió normal dels jugadors, estant diversos anys a les files del filial. En un món en què els cracks arriben al primer equip prematurament, Casadó ha seguit els passos de l'antiga escola.

El Barça està en un gran moment i Hansi Flick ha aconseguit que la plantilla faci un pas endavant en tots els aspectes. Ha aconseguit treure el millor de tots els jugadors i Frenkie de Jong n'és el millor exemple. Tot i així, sembla que el favorit no és ni Frenkie ni Marc Casadó i el Barça està apostant per un altre crack al qual anomenen el pròxim Sergio Busquets.

El Barça fa por

El Barça ha passat per moments molt durs aquests últims anys i ha hagut de fer tot el possible per no perdre efectius. Per sort, la història del club parla per si sola i hi ha molts cracks que han preferit la glòria abans que els diners. A més, els canterans continuen sent el millor de l'entitat i estan demostrant que La Masia no falla.

Xavi Hernández va ser destituït de males maneres i Hansi Flick va aterrar a la banqueta del Barça com a aposta personal de la directiva. L'alemany ha aconseguit que el projecte torni a tenir forma i ha continuat donant-li minuts als joves. De fet, Marc Casadó mai va ser del grat de Xavi, però Flick sí que li ha donat oportunitats.

Marc Casadó ha estat l'encarregat d'ocupar la zona del pivot tots aquests mesos, però la tornada de Frenkie de Jong a bon nivell li ha tret protagonisme. A més, una lesió el deixarà fora pel que queda de temporada. Tot i així, se sap que ni l'un ni l'altre són la primera elecció de Hansi; un altre efectiu està de camí.

L'esportista que va abans que Frenkie de Jong i Marc Casadó

Frenkie de Jong ha estat molt criticat últimament, però Hansi ha aconseguit que comenci a mostrar el seu veritable talent. Marc Casadó ha estat comparat amb Sergio Busquets en diverses ocasions, però el que realment se li assembla és Marc Bernal. El canterà està fora des de l'inici de temporada a causa dels creuats, però ha donat molt de què parlar.

Marc Bernal va arribar al primer equip per tot l'alt i va ser la principal aposta de l'entrenador. Ara, Bernal s'està recuperant i tot apunta que tornarà més fort que mai. És més que probable que sigui l'aposta segura de Flick en uns mesos.