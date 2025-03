La lesió de Marc Casadó provoca una guerra civil al Barça: només pot quedar un

La temporada del Barça ha donat un gir inesperat amb la lesió de Marc Casadó. El jove migcampista, que havia mostrat un gran nivell de joc en els últims mesos, estarà fora de joc després de patir un greu contratemps. La notícia de la seva baixa ha provocat un terratrèmol al vestidor culé, obrint una batalla interna pel seu lloc en la rotació.

Marc Casadó ha patit una ruptura parcial del lligament lateral extern del genoll dret. Encara que inicialment es va pensar que podria evitar el quiròfan, les proves mèdiques van confirmar la gravetat del seu perjudici, que el mantindrà fora dels camps durant dos mesos. Això ha provocat una incertesa considerable al Barça, ja que no es descarta que el futbolista no torni a disputar més partits aquesta temporada.

Frenkie de Jong: titular indiscutible

Amb la baixa de Marc Casadó, la primera gran pregunta és qui prendrà el seu lloc al centre del camp. La resposta sembla clara: Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès ja havia demostrat la seva qualitat i la seva capacitat de lideratge al camp, guanyant-se la titularitat en les últimes setmanes.

Hansi Flick confia plenament en De Jong, qui s'ha convertit en una peça clau en l'esquema tàctic de l'entrenador alemany. El seu estil de joc, basat en la circulació ràpida de la pilota i la capacitat de trencar línies, serà encara més crucial en els pròxims mesos.

Eric García i Andreas Christensen per al lloc de suplent

La titularitat de Frenkie de Jong sembla assegurada, però el dubte rau en qui ocuparà el lloc de suplent per cobrir la seva absència en cas que pateixi alguna lesió. Aquí és on entra la veritable guerra civil dins del vestidor del Barça, amb dos jugadors lluitant pel mateix lloc, que són Eric García i Andreas Christensen.

Eric García ha estat una opció intermitent per a Hansi Flick, amb minuts limitats al llarg de la temporada. Tot i això, el jove defensor ha mostrat una actitud exemplar i ha complert quan se li ha donat l'oportunitat. No obstant això, la seva falta de consistència ha estat una preocupació, ja que els partits esporàdics no li permeten trobar una regularitat que el converteixi en una opció sòlida.

D'altra banda, Andreas Christensen ha tingut una temporada frustrant, ja que el danès ha estat absent a causa de les lesions. La seva habilitat defensiva i la seva experiència internacional el converteixen en una opció interessant, però la seva falta de minuts aquesta temporada crea incertesa. Això sí, Christensen té contracte fins al 2026, cosa que li atorga marge per trobar el seu lloc a l'equip.