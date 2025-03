Zubimendi, descartat, arriba un reforç TOP al Barça: 'És la millor notícia possible'

Marc Bernal apunta a convertir-se en la gran solució del Barça per al migcentre defensiu ja que la seva recuperació avança millor del que s'esperava i ja prepara el seu retorn a la gespa. Aquesta notícia canvia completament els plans del club en el mercat.

El Barça segueix sense trobar el relleu de Busquets

Des de la marxa de Sergio Busquets a la MLS, el club no ha trobat el seu hereu natural. Diversos jugadors han passat per la posició sense aconseguir consolidar-se. El buit en el pivot ha estat un dels grans problemes en els últims cursos.

Per això, el nom de Martín Zubimendi ha guanyat força a les oficines del Barça. El jugador de la Real Sociedad encaixa a la perfecció en el que Hansi Flick busca. Té capacitat defensiva, intel·ligència tàctica i una gran sortida de pilota.

Zubimendi té un perfil ideal, però un preu molt alt

Flick veu en Zubimendi un migcentre modern, capaç de controlar els ritmes i donar equilibri. No obstant això, el seu fitxatge s'ha convertit en una operació molt complicada ja que la seva clàusula de rescissió és de 60 milions d'euros i la Real no pensa negociar. Per això, el Barça ha començat a mirar cap a dins i la millora del neerlandès De Jong i el bon nivell de Casadó semblaven ser solucions més que suficients.

Marc Bernal accelera la seva recuperació amb el Barça

Però ara ha sorgit una tercera peça clau: un migcentre de 16 anys ha sorprès els metges amb la seva ràpida evolució. Després de mesos de baixa, Marc Bernal ja trepitja gespa i treballa en solitari. L'objectiu és que pugui sumar-se aviat al grup i completar la seva posada a punt.

Hansi Flick està encantat amb el seu perfil i ja l'ha demanat per a la pròxima temporada. El tècnic alemany veu en ell un jugador amb gran futur en el primer equip. El seu talent, físic i lectura del joc el fan ideal per a l'estil del Barça.

El Barça tanca la porta a Zubimendi

Amb Bernal llest per tornar i sota contracte fins al 2026, el Barça s'ho pren amb calma. No hi haurà fitxatge de Zubimendi aquest estiu si les coses segueixen així. La confiança en la pedrera torna a ser la gran aposta de la direcció esportiva.

A més, el club ja ha blindat a Marc Bernal amb una clàusula de 500 milions d'euros. És una mostra clara del que pensen sobre la seva projecció. El Barça s'estalvia una gran inversió i guanya un pivot amb ADN culé.