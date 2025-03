Jules Koundé esclata i ataca Javier Tebas en públic, el Barça no pot més a la Lliga

Jules Koundé, defensa central del Barça, no només està sent clau i decisiu dins del terreny de joc, també ho està sent fora. El central francès, que porta 90 partits seguits sense descansar des de 2023, va fer un gran partit de LaLiga EA Sports contra Osasuna i també va ser important parlant amb els mitjans. Jules Koundé és un jugador dels que ja pràcticament no queden: diu les coses clares i alça la veu, sobretot contra la gestió d'un Javier Tebas molt qüestionat.

En aquest cas, Jules Koundé, que ha jugat 3541 minuts amb el Barça aquesta temporada, no va dubtar a l'hora d'entrar a valorar el calendari, molt forçat per Javier Tebas. Cal recordar que el Barça, malgrat la victòria (3-0), va ser clarament perjudicat per LaLiga i per la RFEF, que van decidir que aquest partit ajornat es jugués amb poc marge. Jules Koundé va fer un gran partit contra el conjunt navarrès i va ser titular tot i haver-ho jugat tot amb la Selecció de França durant aquest passat parèntesi internacional de seleccions.

Malgrat el seu bon partit i el seu excel·lent estat físic, Koundé no va dubtar ni un segon a l'hora d'alçar la veu contra la Lliga i contra Tebas. Jules Koundé, després d'aconseguir els tres punts contra Osasuna i confirmar el lideratge del Barça, va sortir a queixar-se públicament del calendari i va demanar respecte per als futbolistes. Les queixes van ser captades pels micròfons de 'DAZN', televisió amb drets, però el futbolista francès ha fet extensible aquesta queixa a les seves xarxes socials.

Jules Koundé esclata i ataca Javier Tebas en públic, el Barça no pot més en Lliga

“Més enllà d'una falta de respecte al club és una falta de respecte als jugadors. No som màquines”, va reivindicar Koundé als micròfons de 'DAZN'. Unes declaracions que va compartir al seu compte de 'X' (abans Twitter) citant Javier Tebas, president de LaLiga EA Sports, i al compte de la Real Federació Espanyola de Futbol.

"No és una cosa normal. Ho hem parlat moltes vegades, el del calendari, del tema de jugar massa partits. Sé que de vegades hi ha gent que té dificultats per entendre-ho", va afegir Koundé, visiblement afectat per la decisió de la RFEF amb relació a la data d'aquest Barça-Osasuna d'anit.

El francès del Barça, per la seva banda, segueix en estat de gràcia i certifica que està en el millor moment de la seva carrera esportiva. No s'ha perdut cap partit ni amb el Barça ni amb la seva selecció des de novembre de 2023. Aquesta temporada ha jugat 51 partits, els 43 del Barça i els 8 de França.