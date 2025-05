Encara no és oficial, però Xabi Alonso, entrenador espanyol, ja treballa com a nou tècnic del Madrid des de fa alguns dies. Xabi Alonso té diversos fitxatges previstos, però ja sap que un d'ells serà impossible: el Barça li ho roba i Hansi Flick ja té nou pivot defensiu. Finalment Martín Zubimendi no ha estat l'escollit: el migcampista de la Reial Societat té altres plans, per la qual cosa el Barça ha hagut d'actuar de facto.

El Barça, a res de ser campió de Lliga, dona per tancada la temporada i ja posa el focus en el mercat de fitxatges. L'objectiu de Laporta està molt clar i definit: compta amb Marc Bernal, però també amb un pivot que ho tenia pactat amb el Madrid de Xabi Alonso. Reforçar el centre del camp és el gran repte d'un Joan Laporta que ja sap que Xabi Alonso patirà un revés important: el Barça confirma el fitxatge de l'any.

El Barça sap que l'arribada de Xabi Alonso al Madrid obliga a fer alguns esforços extraordinaris. Un d'ells passa per frenar fitxatges del Real Madrid, que comptava amb un pivot semblant a Marc Bernal i a Martín Zubimendi i que, finalment, serà culer.

Xabi Alonso confirma el desastre: el seu fitxatge somiat se'n va al Barça

El FC Barcelona segueix pendent de la Masia, la pedrera on es fabrica el talent del futur en clau Barça. Aquesta temporada, l'arribada de Hansi Flick ha fet que jugadors com Marc Casadó es converteixin en importants en l'equip culer. També, altres com Marc Bernal han aportat el seu granet de sorra amb grans actuacions que obliguen a tenir-los en compte.

Ara bé, el Barça, que compta amb Marc Bernal, també té en el punt de mira un altre pivot que apunta a ser espectacular. Parlem d'un migcampista defensiu del calibre de Martín Zubimendi o Marc Bernal i que, si no es torça, liderarà el Barça del futur: Xabi Alonso i el Madrid ho saben.

Ni Marc Bernal ni Martín Zubimendi: el Barça ja li roba un nou pivot a Xabi Alonso

Malgrat el gran nivell ofert per Marc Bernal, Flick va aterrar a la Ciutat Comtal amb un objectiu clar: fitxar Kimmich o Zubimendi per començar a construir el seu nou projecte. No obstant això, les dificultats econòmiques que viu el club culer van impedir arribar a un acord.

Ni Joshua Kimmich ni Martín Zubimendi van poder venir al Barça l'estiu passat i, de cara al 2025, tampoc ho faran. Això sí, el Barça fa oficial el robatori del segle: adeu al Madrid, el pivot de moda fitxa pel Barça per competir amb Bernal i fer oblidar a Martín Zubimendi.

Xabi Alonso volia comptar amb Daniel Fernández, migcampista del Tenerife, però ja sap que aquest fitxarà pel Barça. El migcampista, que pot actuar com a pivot defensiu, té 17 anys i arribarà al Barça per unir-se al filial barcelonista. La idea del club és que faci la pretemporada amb Flick: el Barça li ho roba a Xabi Alonso, ja confirmat.