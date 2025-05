Martín Zubimendi, protagonista en el Clàssic, ja té nou equip: 'Me'n vaig al...'

En poc més d'una hora començarà el Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid. Els d'Ancelotti necessiten la victòria per seguir somiant amb el títol de LaLiga, mentre que els de Hansi Flick es conformarien amb un empat.

Actualment, la diferència entre ambdós equips és de només quatre punts, cosa que converteix aquest enfrontament en un duel clau.

El Clàssic i la figura de Martín Zubimendi

Aquest Clàssic, encara que emocionant en si mateix, tindrà protagonistes i narratives interessants.

No obstant això, abans del xiulet inicial, totes les mirades estan centrades en una figura que no juga aquest partit: Martín Zubimendi.

El migcampista de la Real Sociedad ha estat el gran favorit per reforçar la medul·lar tant del Barça com del Real Madrid aquest estiu.

Zubimendi és un migcentre complet, amb gran capacitat per distribuir la pilota i recuperar pilotes al centre del camp.

La seva visió de joc, juntament amb el seu incansable treball defensiu, l'ha convertit en un dels jugadors més desitjats de LaLiga.

Als seus 24 anys, és considerat com el timó ideal per dirigir el joc dels millors equips d'Europa. Això ha fet que tant el Barça com el Real Madrid hagin estat a l'aguait de la seva situació.

El futur de Martín Zubimendi: l'Arsenal s'avança

No obstant això, sembla que el futur de Zubimendi ja està decidit. Malgrat l'interès d'ambdós gegants de LaLiga, el migcampista ha optat per unir-se a l'Arsenal.

Mikel Arteta, qui ja ha demostrat la seva capacitat per fer fitxatges exitosos al mercat, ha fixat els seus ulls en Zubimendi per reforçar la medul·lar dels ‘Gunners’.

La clàusula de rescissió de Zubimendi, fixada en 60 milions d'euros, no representa un obstacle per a l'Arsenal, que té els recursos suficients per fer front a aquesta xifra.

Un gir en el mercat de fitxatges

Amb la notícia que Zubimendi té gairebé tancat el seu fitxatge per l'Arsenal, tant el Real Madrid com el Barça hauran de replantejar-se els seus plans per al mercat d'estiu.

Ambdós clubs estaven buscant reforçar el migcamp amb el migcampista de la Real Sociedad, però ara hauran de buscar noves opcions.

L'Arsenal s'ha avançat en la cursa, i Zubimendi es prepara per unir-se a un projecte que promet seguir lluitant per grans títols.

D'aquesta manera, el Clàssic entre Barça i Real Madrid tindrà la seva quota de protagonisme, però fora del camp, la lluita per Zubimendi ha pres un gir inesperat.

Amb el migcampista espanyol rumb a l'Arsenal, els dos gegants de LaLiga hauran de trobar altres reforços per a la medul·lar.