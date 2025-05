Eric García se'n va a per Deco i li ho diu a la cara: 'No cal que...'

Eric García, una de les revelacions del Barça aquesta temporada, ha enviat un missatge clar i directe a Deco, director esportiu del club. Després d'un inici de temporada incert, el central català ha demostrat la seva polivalència i compromís, guanyant-se un lloc en l'onze titular sota la direcció de Hansi Flick. La seva versatilitat ha estat clau per al tècnic alemany, qui l'ha utilitzat en diverses posicions, des de central fins a pivot defensiu i lateral dret.

Un gir inesperat en la planificació esportiva gràcies a Eric García

La polivalència d'Eric García ha provocat un canvi en els plans de fitxatges del Barça per a la pròxima temporada. Deco havia identificat la necessitat de reforçar diverses posicions, incloent-hi la de lateral dret i central, però el rendiment d'Eric ha qüestionat la urgència d'aquestes incorporacions. La seva capacitat per adaptar-se a diferents rols ha permès al club reconsiderar les seves prioritats i destinar recursos a altres àrees, com la davantera.

Tal com va demostrar davant l'Inter de Milà i el Reial Madrid, Eric García ha decidit parlar sobre el camp i deixar clar que, ara mateix, Deco no ha de precipitar-se. És cert que el Barça està buscant un suplent per a Koundé, però el de Martorell ha demostrat estar disposat a assumir aquesta responsabilitat. Aquesta actitud proactiva i de compromís amb l'equip ha estat valorada positivament pel director esportiu, qui reconeix la importància de comptar amb jugadors versàtils i compromesos.

Ni Ratiu ni Frimpong, Eric García

El bon rendiment d'Eric García en el flanc dret de la defensa culer ha tingut un impacte significatiu en la planificació esportiva del Barça. D'una banda, Deco no haurà de gastar diners en un nou carriler. Mentre que, d'altra banda i com a conseqüència d'això, el club pot centrar-se en reforçar altres àrees que requereixen atenció, com la davantera.

Aquest enfocament estratègic demostra la capacitat del Barça per adaptar-se a les circumstàncies i optimitzar els seus recursos de manera eficient. Gràcies a Eric García, un altre producte de La Masia, Deco podrà centrar la seva atenció en una altra de les peticions de Flick. Ara, la nova prioritat passa per trobar un extrem per suplir Lamine i Raphinha.

L'actitud d'Eric García reflecteix maduresa i lideratge, que són qualitats essencials en un equip d'elit i de valors com és el Barça. La seva disposició per assumir responsabilitats i la seva comunicació directa amb Deco són exemples del seu compromís amb el Barça. Aquest comportament no només enforteix la seva posició en l'equip, sinó que també contribueix a l'èxit col·lectiu del club.