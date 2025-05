Gabriel Rufián diu el que molts pensen de l'àrbitre del Clàssic: 'Si el Madrid...'

Ahir es va celebrar una nova edició del Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, un partit clau per al desenllaç de LaLiga que Gabriel Rufián no va voler perdre's. Finalment, la victòria va caure del costat culé per 4-0 malgrat la polèmica actuació arbitral. Hernández Hernández es va convertir en protagonista involuntari: les seves controvertides decisions van generar malestar en el conjunt culé.

En l'àmbit futbolístic, el Barça va ser clarament superior al Real Madrid i va dominar pràcticament durant els noranta minuts. Els de Hansi Flick van anotar quatre gols amb gran autoritat, demostrant el seu enorme poder ofensiu. No obstant això, podrien haver estat més si no hagués intervingut Hernández Hernández.

Hernández Hernández, protagonista del Clàssic

En els minuts finals, amb el resultat encara en l'aire, l'àrbitre va anul·lar inexplicablement un clar golde Fermín López. Segons el seu criteri, la pilota va impactar en la mà del jove jugador culé a l'inici de la jugada. Una decisió que va indignar els seguidors del conjunt català.

I no només això, ja que el més cridaner va succeir minuts abans de la jugada de Fermín. Hernández Hernández va decidir no xiular un evident penal de Tchouaméni, qui va tocar clarament la pilota amb la mà dins de l'àrea. Una acció claríssima que no deixava lloc a dubtes, excepte per al trencilla de l'encontre.

Gabriel Rufián assenyala a Hernández Hernández

Davant aquesta situació, Gabriel Rufián va decidir reaccionar públicament. El polític català és conegut per ser sincer i directe. Les seves xarxes socials van ser el mitjà triat per expressar el que molts aficionats culés pensaven.

Gabriel Rufián no va dubtar a comparar les dues accions polèmiques del partit. En un primer missatge, va escriure amb evident ironia: "Una és mà i l'altra no perquè Tchouaméni és porter". El sarcasme de Rufián deixava clar que, segons ell, hi havia un doble raser arbitral.

Però el polític no es va aturar aquí, i un cop finalitzat el partit, va tornar a carregar contra Hernández Hernández. Ho va fer amb encara més contundència i claredat: "Si el Madrid arriba a empatar, Hernández Hernández et xiula pròrroga i penals", va sentenciar a través de les seves xarxes socials. Una crítica demolidora que reflecteix el sentir de gran part del barcelonisme.

Està clar que l'actuació de l'àrbitre Hernández Hernández va aixecar moltes ampolles entre els aficionats del Barça. Malgrat la contundent victòria dels catalans, la sensació general va ser de profund malestar. Es van sentir clarament perjudicats en jugades decisives de l'encontre i Rufián va posar veu a un sentiment àmpliament compartit en l'entorn culé.