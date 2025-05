Hansi Flick esclata, no dona crèdit al que ha succeït: Joan Laporta l'ha deixat escapar

Joan Laporta està plenament satisfet amb la feina de Hansi Flick des de la seva arribada al Barça. Després de la temporada passada, que va acabar de manera turbulenta sota la direcció de Xavi, el club català semblava estar a la vora d'un nou fracàs. No obstant això, l'arribada del tècnic alemany ha suposat un abans i un després, ressuscitant un vestidor que es trobava tocat pels resultats negatius.

El canvi al Barça ha estat radical, i gràcies al seu enfocament fresc i els seus mètodes innovadors, Hansi Flick ha aconseguit treure el millor de gairebé tots els futbolistes. Pedri, per exemple, ja no pateix lesions recurrents, mentre que Koundé s'ha consolidat com el millor lateral dret del món. Els dubtes inicials sobre la seva capacitat per gestionar els grans talents del vestidor culé han desaparegut, i ara l'afició veu l'equip amb una il·lusió renovada.

El compromís de Joan Laporta amb Hansi Flick

Joan Laporta està tan content amb els resultats de Hansi Flick que li ha promès complir amb les seves peticions per enfortir l'equip. L'entrenador alemany ha sol·licitat diversos reforços clau, com un extrem suplent, un davanter que competeixi amb Lewandowski, un parell de laterals i un central. Amb la finalitat de seguir elevant el nivell de l'equip, Laporta es va comprometre a fer tot el possible per satisfer aquestes demandes.

Un dels desitjos més importants de Hansi Flick era la incorporació de Jonathan Tah, i Deco es va reunir amb el defensa al gener per tancar el seu fitxatge. Tah, capità del Bayer Leverkusen, finalitza el seu contracte i podria arribar gratis al Barça, cosa que el converteix en una oportunitat de mercat interessant. Flick coneix molt bé Tah des de la seva etapa amb la selecció alemanya i va demanar la seva incorporació, però la situació ha donat un gir inesperat.

El Barça es despedeix de Jonathan Tah: Joan Laporta deixa tirat a Hansi Flick

Després de molts mesos sense moviments, Joan Laporta ha deixat escapar Jonathan Tah, qui signarà pel Bayern Munic. El defensa alemany, cansat d'esperar una resposta definitiva per part del Barça, ha pres la decisió d'unir-se al gegant bavarès. Malgrat la insistència de Hansi Flick, Laporta va optar per esperar i avaluar la situació d'altres jugadors, com Araújo i Christensen, però ara ja és tard per reaccionar.

Per molt que vulgui, Joan Laporta ja no podrà complir el major desig de Hansi Flick. Jonathan Tah desitja tancar el seu futur com més aviat millor i el Bayern Munic li ofereix les garanties que busca. Per tant, tot i que Deco tenia un acord tancat amb ell, i que Flick el volia, el Barça no serà el seu destí.