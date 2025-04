Ni Huijsen ni Jonathan Tah, Deco lliga un altre central per al Barça: firma fins al 2031

El Barça es troba immers en la planificació de la temporada 2025-2026. L'entrenador Hansi Flick ha sol·licitat reforços específics: un extrem que pugui suplir Raphinha i Robert Lewandowski, així com un carriler que doni descans a Jules Koundé. A més d'aquests objectius, el director esportiu Deco està atent a oportunitats en el mercat de fitxatges.

Deco ha identificat Jonathan Tah i Dean Huijsen com a possibles reforços defensius i justament Jonathan Tah, capità del Bayer Leverkusen, finalitza el seu contracte al juny de 2025. La seva experiència i lideratge el converteixen en una opció atractiva per al Barça. D'altra banda, Dean Huijsen, jove central espanyol de 19 anys, ha destacat a la Juventus i la "Vecchia Signora" espera rebre al voltant de 25 milions d'euros pel seu traspàs.

Obstacles en la incorporació de Jonathan Tah

Encara que el fitxatge de Jonathan Tah semblava encarrilat, recents esdeveniments han complicat la seva arribada. Ronald Araújo, defensa clau del Barça, va renovar el seu contracte fins al 2031 al gener de 2025. Aquesta renovació ha generat dubtes en Tah sobre el seu rol en l'equip, considerant la competència en la defensa central.

La continuïtat de Ronald Araújo i el seu impacte en el mercat

L'extensió del contracte d'Araújo ha alterat els plans de Deco i Hansi Flick. Amb Araújo assegurat fins al 2031, la necessitat de reforçar la defensa central s'ha reduït. Això ha portat a reconsiderar la viabilitat de fitxar Tah o Huijsen, especialment considerant les altes demandes econòmiques i la competència pel seu fitxatge.

Possibles alternatives i enfocament en altres posicions

Davant les dificultats per reforçar la defensa central, el Barça podria centrar els seus esforços en altres posicions. La prioritat continua sent un extrem que complementi Raphinha i Lewandowski, així com un carriler que ofereixi descans a Koundé. Deco i Flick avaluaran el mercat a la recerca d'oportunitats que s'ajustin al pressupost i a les necessitats tàctiques de l'equip.

La planificació del Barça per a la pròxima temporada enfronta desafiaments inesperats. La renovació de Ronald Araújo ha modificat les prioritats en el mercat de fitxatges. Deco i Hansi Flick hauran d'adaptar-se a aquesta nova realitat, enfocant-se en reforçar les àrees més necessitades i considerant alternatives viables que enforteixin l'equip de cara a la temporada 2025-2026.