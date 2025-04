Adeu Barça, Lamine Yamal lamenta el del seu amic: Bayern o Arsenal, el seu nou equip

El Barça es prepara per a un estiu de canvis significatius. L'entrenador alemany, Hansi Flick, ha sol·licitat reforços específics: un lateral dret que pugui alternar amb Jules Koundé i un atacant que complementi el trident ofensiu titular culé. En aquest sentit, Lamine Yamal ha assenyalat el seu gran amic com el candidat ideal per reforçar la davantera.

Lamine Yamal, jove promesa del Barça, manté una relació propera amb el talent en qüestió. Tots dos van compartir protagonisme en la Selecció Espanyola durant l'Eurocopa 2024, on Espanya es va coronar campiona. La química entre ells al terreny de joc va ser més que evident, i Lamine Yamal ha expressat el seu desig que s'uneixi al Barça per enfortir l'atac.

Nico Williams, l'amic de Lamine Yamal, es despedeix del Barça

Nico Williams va ser la gran revelació de LaLiga l'any passat. La seva velocitat, habilitat en l'un contra un i capacitat per generar assistències l'han convertit en un dels jugadors més cobejats del mercat. La seva clàusula de rescissió es troba al voltant de 60 milions d'euros, una xifra que clubs com el Bayern de Munic i l'Arsenal estan disposats a abonar.

En aquest sentit, podem confirmar que l'Arsenal ha intensificat el seu interès en Nico Williams. El nou director esportiu del club, Andrea Berta, ja ha iniciat converses amb els representants del jugador, buscant assegurar la seva incorporació abans de l'inici de la pretemporada. Malgrat intents previs fallits, l'Arsenal confia que aquesta vegada aconseguirà fitxar l'extrem espanyol.

El Bayern de Munic també vol a Nico Williams

Per la seva banda, el Bayern de Munic també ha mostrat cert interès en Nico Williams últimament, encara que recentment ha centrat els seus esforços en altres objectius, com Florian Wirtz. Això podria obrir una finestra d'oportunitat perquè l'Arsenal s'avancés en la cursa pel fitxatge de l'espanyol.

El Barça, malgrat el seu interès en Nico Williams, enfronta serioses dificultats econòmiques que limiten la seva capacitat per competir en el mercat de fitxatges. La necessitat de complir amb el fair play financer i l'alta massa salarial dificulten la incorporació de jugadors de renom.

Encara que Nico Williams va estar en l'òrbita del Barça durant l'estiu passat, el seu alt preu i la competència d'altres clubs han fet recular l'equip català. D'aquesta manera, el més probable és que Lamine Yamal no pugui complir el seu gran desig: jugar al costat del seu amic al Camp Nou.