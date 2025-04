Confirmat, Gavi serà titular gràcies al Chelsea: el seu rival nº1 s'acomiada del Barça

La temporada 2024-2025 està sent especialment difícil per a Gavi. Després d'una greu lesió el 2023 que el va mantenir fora dels terrenys de joc durant 316 dies, el '6' ha lluitat per recuperar el seu lloc en l'equip titular. No obstant això, l'arribada de Hansi Flick a la banqueta i la incorporació de jugadors com Dani Olmo han intensificat la competència en la medul·lar culé, limitant les seves oportunitats.

Aquesta falta de protagonisme inquieta Gavi, conscient que la seva escassa participació podria afectar la seva presència en el Mundial 2026. Tot i que encara queda temps, el '6' ja es va quedar fora de l'última convocatòria de Luis de la Fuente i no vol que aquesta situació es repeteixi de nou. Gavi necessita més minuts per demostrar la seva vàlua i assegurar el seu lloc en la Selecció Espanyola, i el Chelsea podria convertir-se en el seu inesperat soci.

L'interès del Chelsea en Frenkie de Jong

El Chelsea ha posat la seva mirada en Frenkie de Jong. El '21' ha demostrat la seva millor versió en els últims partits, relegant Gavi a la banqueta, i Enzo Maresca ha demanat el seu fitxatge. Segons informes recents, el club londinenc està disposat a oferir 60 milions d'euros per fer-se amb els serveis de De Jong.

Aquesta oferta arriba en un moment ideal, ja que el contracte de De Jong expira el 2026, i encara que la directiva desitja renovar-lo, la situació financera podria provocar-ne la sortida.

En aquest cas, si finalment De Jong se'n va al Chelsea, s'obriria una oportunitat perquè Gavi recuperi el seu lloc en l'onze titular del Barça. La sortida del neerlandès alleujaria la congestió en la medul·lar i permetria al '6' tenir més minuts en el terreny de joc, essencial per al seu desenvolupament i per mantenir les seves aspiracions.

El Chelsea planeja formalitzar la seva oferta per Frenkie de Jong a l'estiu, quan obri el mercat de fitxatges, i serà llavors quan el Barça haurà de decidir si accepta. Mentrestant, Gavi continua treballant arduament, esperant que els canvis en la plantilla li brindin l'oportunitat de demostrar el seu talent i consolidar-se com una peça clau en el mig del camp català. Això alegraria l'afició, ja que Gavi és dels jugadors més estimats per la seva entrega, empenta i passió: és l'ànima de l'equip i la seva presència és necessària.