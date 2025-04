Suplent TOP per a Robert Lewandowski, només vol jugar al Barça: adeu Pau Víctor

Robert Lewandowski va primer en la cursa pel pichichi i està brillant a un nivell estel·lar. Encara que ha estat durament criticat per certs sectors, la realitat és que té els millors números d'Europa. De fet, malgrat tenir 36 anys, cap futbolista ha pogut arrabassar-li el lloc en l'onze titular.

De fet, Pau Víctor va ser fitxat pel Barça amb la intenció d'anar assumint la titularitat a poc a poc i acabar substituint el polonès. Encara que el jove va mostrar molta qualitat en la pretemporada, s'ha vist que Flick prefereix Robert Lewandowski. Fins a la data, l'ex del Girona tan sols ha jugat 265 minuts en els quals ha pogut marcar 2 gols i repartir 1 assistència.

No obstant això, sembla evident que Pau Víctor no té el nivell necessari per suplir Robert Lewandowski, almenys de moment. És per això que la directiva culé està buscant un altre '9' capaç de realitzar aquesta funció. I, en les últimes hores, un ariet TOP que juga a la Serie A s'ha ofert per venir a jugar al Camp Nou.

Robert Lewandowski tindrà nou company l'any que ve

Robert Lewandowski va arribar al Barça el 2022 amb l'objectiu de canviar d'aires i assolir nous objectius en un ambient diferent. Després de conquerir Alemanya en moltes ocasions, el polonès volia fer el mateix a Espanya. Evidentment, l'ex del Bayern va ser rebut amb els braços oberts a la Ciutat Comtal, tant per l'afició com per la directiva.

Aquesta temporada, Robert Lewandowski ha demostrat que l'edat és només un número i està registrant les millors xifres de tota la seva carrera. En el que portem de temporada (42 encontres), Lewandowski ha anotat 38 gols i ha repartit 3 assistències.

Evidentment, els seus números demostren que encara té molt futbol a les seves botes, però la seva edat obliga el Barça a buscar-li un suplent. En principi, Pau Víctor havia de ser l'encarregat de suplir Robert Lewandowski, però tot apunta que no serà així. El jove no convenç Flick, però és possible que el crack que s'ha ofert sí que ho faci.

Pau Víctor no serà el reemplaçament, l'elegit ve d'Itàlia

Pau Víctor és un gran davanter i té molta progressió, però Hansi no li està donant els minuts que necessita per mostrar el seu millor futbol. El Barça està buscant un davanter i els que més convencen són Gyökeres i Isak. Casualment, Dusan Vlahovic s'ha ofert al Barça i, encara que no és l'opció favorita, se li ha de tenir en compte.

En el que va de temporada (35 partits), Dusan Vlahovic porta 14 gols i 3 assistències; uns bons números. Té contracte amb la Juventus fins al 2026 i un valor de mercat de 45 milions d'euros. Encara que no és el favorit, podria acabar deixant Pau Víctor a l'estacada i suplir Robert Lewandowski.

Caldrà esperar a l'estiu per veure qui és l'elegit per la directiva culé, que vol moure fitxa abans que sigui tard. Robert Lewandowski seguirà el 2026, així que encara hi ha marge, però segurament aquest estiu Deco i Laporta prenguin una decisió final. Dusan Vlahovic és una opció, però els grans favorits són Gyökeres i Isak.