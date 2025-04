Sorpresa, Hansi Flick no el vol i se'n va a la Premier: surt a la llum el motiu real

És inqüestionable que l'arribada de Hansi Flick al FC Barcelona ha revolucionat l'equip amb els seus mètodes i idees. Autoritat, serenitat i claredat defineixen el seu modus operandi. A Flick li agrada tenir-ho tot sota control, cuida absolutament tots els detalls i és tremendament exigent amb el compliment de les normes.

Hansi Flick basa els seus mètodes en conceptes tan importants com la puntualitat, l'alimentació, la concentració els dies de partit i els descansos. A més, paraules com intensitat i disciplina també són innegociables, ja que serveixen per enfortir la relació entrenador-jugador. Per a Flick és molt important tenir una excel·lent sinergia amb tots els integrants de la plantilla i no admet cap interferència.

Els resultats que l'equip està aconseguint en totes les competicions avalen i certifiquen la seva forma de treballar. No obstant això, de cara a la pròxima temporada, Flick és partidari de realitzar diversos canvis: reforçar el lateral dret i l'extrem esquerre són els seus principals objectius. Ha deixat clar que no compta amb Héctor Fort o Ansu Fati, i la directiva els buscarà sortida aquest estiu, mentre que altres com Christensen o Ronald Araújo també podrien marxar.

Hansi Flick respon a l'oferiment que ha rebut

Reforçar l'extrem esquerre és el gran objectiu de la direcció esportiva des de fa temps. L'estiu passat, el desitjat va ser Nico Williams, però el seu fitxatge va acabar frustrant-se a última hora. Ara han aparegut altres noms realment interessants i Hansi Flick ha de prendre una decisió.

En les últimes hores, Ademola Lookman ha estat ofert al Barça per a aquest estiu. El crack de l'Atalanta ha disputat aquesta temporada 33 partits, marcant 18 gols i donant 7 assistències. Lookman marca una mitjana de 0,7 gols cada 90 minuts que és al camp i ha estat guardonat amb el premi a millor jugador africà de 2024.

És evident que Ademola Lookman és un ariet molt complet, capaç de jugar al centre, però també escorat a la banda, i s'adaptaria perfectament al que demana Flick. No obstant això, el tècnic alemany ha rebutjat el seu fitxatge per un motiu de pes.

La veritat sobre Ademola Lookman i Hansi Flick

Ademola Lookman vol canviar d'aires aquest estiu i veuria amb bons ulls la possibilitat de recalar al Barça. No obstant això, Hansi Flick hauria desestimat la seva contractació pels seus problemes amb el seu actual tècnic. Gian Piero Gasperini ha tingut els seus més i els seus menys amb Lookman, demostrant que pot ser un problema per a un vestidor tan calmat com el del FC Barcelona.

Hansi Flick no vol el més mínim risc de desestabilització del vestidor, així que Ademola Lookman no recalarà al Camp Nou. Per a Flick, la unitat del vestidor és sagrada i vol jugadors que facin grup i pinya. En aquest sentit, Lookman apunta a la Premier League; de fet és molt probable que el seu pròxim destí sigui el Manchester United.