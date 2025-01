Ni Barça ni Bayern, destí sorpresa per a Frenkie de Jong: Deco li demana que accepti

Frenkie de Jong és un maldecap per a Deco des de fa ja alguns mesos. El neerlandès s'ha convertit en un autèntic problema per a la directiva i el staff tècnic pel seu rendiment esportiu, però també per la seva actitud respecte al seu futur. Sens dubte, De Jong està passant els moments més complicats des de la seva arribada al Barça el 2019.

Ningú dubta de la gran qualitat del migcampista internacional holandès, però el seu rendiment deixa molt a desitjar. Frenkie de Jong té una de les fitxes més altes de la plantilla, cosa que suposa una despesa de més de 20 milions anuals. Actualment, el '21' s'ha convertit en un llast per al Barça, així que Deco està intentant buscar-li sortida.

No serà fàcil, ja que el club català espera obtenir certa quantitat de diners per la venda de Frenkie de Jong. En aquest sentit, fins a la data, el Bayern Munic semblava ser l'únic interessat. Tanmateix, en les últimes hores, Deco ha rebut una nova oferta per De Jong que capgira la situació.

Frenkie de Jong s'ho pensa: nova oferta

Frenkie de Jong no va disputar ni un sol minut a la final de la Supercopa que va tenir lloc a l'Aràbia Saudita. El seu protagonisme en l'equip de Hansi Flick està sent testimonial i el seu compatriota i llegenda neerlandesa, Ruud Gullit, li ha recomanat sortir del Barça. Concretament, Gullit ha aconsellat a De Jong posar rumb a Alemanya per jugar al Bayern Munic.

I és que molt s'ha parlat de l'interès del Bayern en Frenkie de Jong, però a dia d'avui no hi ha res oficial. Deco estaria disposat a negociar la seva sortida, fins i tot li hauria posat un preu realment assequible, d'entre 10 i 20 milions. Una xifra sorprenent, però la directiva culé prioritza la seva sortida per alliberar-se de l'altíssima fitxa que està percebent.

Ara bé, en les últimes hores ha aparegut una nova via per donar sortida a Frenkie de Jong que faria molt feliç a Deco. En concret, l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita estaria decidit a presentar una oferta irrefusable a nivell econòmic. Ramon Planas, el director esportiu del club de Jeda, ha fixat a De Jong com el seu principal objectiu.

Deco està obert a escoltar ofertes per Frenkie de Jong i l'Aràbia Saudita podria convertir-se en la sortida que està esperant. Davant la negativa del migcampista a renovar i la seva escassa participació en l'equip, la seva sortida del club es presenta com l'única solució. Les pròximes setmanes prometen ser intenses als despatxos de Can Barça per poder donar solució al tema De Jong, amb l'Aràbia Saudita i el Bayern Munic a l'horitzó.