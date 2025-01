Gavi demana al Bayern Munic que acceleri, adeu Barça: Laporta aplaudeix la seva petició

La situació de Gavi al Barça ha generat certa inquietud en l'entorn culer. Encara que el seu talent és indiscutible, el jove canterà ha vist com les seves oportunitats en l'onze titular han disminuït aquesta temporada. Aquesta falta de protagonisme preocupa l'andalús, qui necessita minuts per continuar desenvolupant-se i recuperar la confiança perduda després de la greu lesió que va patir el curs passat.

Gavi, conegut per la seva intensitat i el seu compromís, està disposat a assumir un paper més important i ja ho ha comunicat a Flick. No obstant això, la competència a la zona medul·lar ha dificultat que el '6' es consolidi com a peça clau en els plans del nou tècnic culer. Davant aquesta situació, Gavi ha parlat amb Laporta i amb el Bayern de Munic per demanar, si us plau, que activin una operació molt beneficiosa per als seus interessos personals.

Gavi necessita que Laporta i Bayern es posin d'acord

Laporta, president del Barça, no ha dubtat a donar suport a Gavi. El mandatari valora l'ambició del migcampista, veient en la seva actitud un reflex del caràcter que s'espera dels joves talents de La Masia. Per a Laporta, apostar per jugadors com Gavi és crucial per al projecte esportiu a llarg termini del Barça, així que està disposat a complir els seus desitjos perquè estigui content.

Laporta entén que la falta de minuts pot generar frustració en Gavi. La competència a la zona medul·lar cada vegada és més gran, però el president culer té un pla. En concret, el Bayern de Munic podria fer un gran favor al Barça si acaba fitxant durant aquest mes de gener a Frenkie de Jong.

Frenkie De Jong, un obstacle per a Gavi

La presència de Frenkie de Jong al centre del camp ha estat un factor determinant en la limitada participació de Gavi aquesta temporada. El neerlandès ha comptat amb la confiança de Flick, cosa que ha reduït les oportunitats del '6'. Ara bé, malgrat la seva qualitat, el seu rendiment està sent nefast i el Bayern de Munic podria aprofitar la situació per tancar el seu fitxatge a un preu de riure.

Gavi ha vist com la seva presència al verd s'ha vist afectada per culpa de Frenkie de Jong. Per tant, estaria encantat que el Bayern de Munic entrés en la pugna per emportar-se el '21' del Barça. Recordem que De Jong continua sense renovar i que acaba contracte el 2026, per la qual cosa si no renova, la seva sortida es farà realitat més aviat que tard.