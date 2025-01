Luis Figo és una figura que genera opinions contraposades. Per als seguidors del Barça, el lusità és un traïdor que va decidir anar-se'n al màxim rival en el pitjor moment. En canvi, per als aficionats del Real Madrid, el '10' és una llegenda, un dels millors galàctics que han trepitjat la gespa del Bernabéu.

Luis Figo va decidir deixar el FC Barcelona l'any 2000 després de convertir-se en un emblema per al club català. Va al·legar que no se sentia valorat, mentre que l'oferta del Real Madrid el col·locava entre els millors del món. Una decisió realment polèmica que va suposar un abans i un després en la relació entre els dos equips més grans d'Espanya.

I ara, 25 anys després, Deco té a les seves mans repetir el cas Luis Figo, però a l'inrevés. En aquest cas, un talent del Real Madrid no està gens conforme amb el seu rol i no veuria amb mals ulls sortir. Ja va estar molt a prop de fitxar pel Barça abans de recalar al Bernabéu i ara podria fer-se realitat.

Penedit, li demana a Deco que repeteixi el de Luis Figo: se'n va del Real Madrid al Barça

L'opinió pública juga un paper fonamental en aquest tipus d'operacions. Els traspassos entre Barça i Real Madrid no són gens habituals, però això no vol dir que no puguin produir-se. Ja va passar amb Luis Figo, i ara podria repetir-se la història, però en aquesta ocasió, realitzant el camí invers.

Sí, perquè Arda Güler no està gens satisfet amb el seu rol al Real Madrid i podria sortir rumb al Barça. Carlo Ancelotti no compta amb ell tal com ha quedat demostrat a la Supercopa. El mitjapunta turc no ha estat titular ni a semifinals ni a la final, però el més greu és que ni tan sols ha saltat al camp en ambdós partits.

En total, Arda Güler ha acumulat la xifra impressionant de 0 minuts a la Supercopa, cosa que convida a pensar en la seva sortida del Real Madrid durant el mes de gener. És cert que el '15' somia amb triomfar al Bernabéu, però també sap que el Barça va estar molt a prop de fer-se amb els seus serveis, així que tot pot passar. De moment, Deco vigila el que succeeix al voltant del turc, conscient que podria ser una gran oportunitat de mercat, a més d'assestar un cop definitiu al Madrid.

Veurem què succeeix, però és evident que Arda Güler no troba el seu lloc al Real Madrid. Luis Figo ja va decidir canviar de bàndol davant la falta de protagonisme i ara podríem presenciar un nou capítol de la història. Sens dubte, el fitxatge d'Arda Güler pel Barça seria la notícia de l'any, i Carlo Ancelotti sembla obstinat en què es faci realitat.