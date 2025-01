Gil Manzano rep un càstig sever després de la Supercopa: 'Es quedarà sense...'

Malgrat la contundent victòria del Barça contra el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, amb resultat final de 5-2, no ha faltat la polèmica arbitral. Tot sigui dit, polèmica sí, per diverses decisions controvertides, però en cap cas decisives per al resultat final. Una actuació, la de Gil Manzano, que li pot costar molt cara.

La primera acció controvertida va ser la no expulsió de Camavinga. El migcampista blanc va rebre targeta groga en el clar penal que va cometre, però l'àrbitre, Gil Manzano, va obviar ensenyar-li la segona en un clar agafament a Lamine Yamal. L'agafament va ser claríssim, comès amb els dos braços i aturant un contraatac perillós per al Barça.

També hi va haver una segona acció molt controvertida, un clar trepitjament de Vinicius a Koundé: el '7' del Real Madrid va trepitjar clarament a l'altura del taló d'Aquil·les al francès. Gil Manzano no va voler saber res, tot i que l'acció era mereixedora de vermella directa. A més, en la targeta vermella a Szczesny també va fallar, ja que va haver de ser cridat pel VAR per veure-la.

Gil Manzano pot rebre un merescut càstig

Gil Manzano va ser un dels grans protagonistes del partit amb les seves decisions polèmiques. La seva actuació pot ser catalogada com a molt pèssima fins al punt d'empassar-se dues accions claríssimes en què el VAR va acabar salvant-lo. El clar penal de Camavinga a Gavi va ser la primera, i la clara expulsió de Szczesny en derrocar Mbappé, la segona.

Per fortuna, l'arbitratge de Gil Manzano no va ser decisiu tenint en compte la gran superioritat del Barça sobre el seu rival. El problema per a l'àrbitre extremeny és que s'està jugant una plaça per arbitrar al Mundial de 2026 que tindrà lloc a Mèxic, USA i Canadà. Lògicament, actuacions com la de la final de la Supercopa deixen Gil Manzano tocat, i més considerant que l'audiència a tot el món era màxima.

La reacció de Gil Manzano en acabar el partit

Gil Manzano va acabar el partit molt abatut, sent conscient que no havia completat una bona actuació. Abans de la final, va afirmar que dirigir una final és una gran responsabilitat. Gil Manzano va afegir que darrere d'un àrbitre hi ha una persona, un esforç, un sacrifici i uns objectius pels quals es lluita.

Evidentment, Gil Manzano es referia a poder estar present al Mundial que tindrà lloc l'any vinent. I també va advertir abans del partit, que l'ambient al seu voltant estava molt crispat i va lamentar la poca col·laboració que reben els àrbitres per part de l'entorn del futbol. Probablement, aquesta crispació i la consegüent pressió sobre la seva persona, van poder condicionar la sèrie d'errors que Gil Manzano va acabar cometent.