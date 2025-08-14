Ni Antonio Rüdiger ni David Alaba, es el nuevo Sergio Ramos: Dean Huijsen recibe ayuda

Sergio Ramos es historia viva del Real Madrid. El central de Camas vistió la camiseta blanca durante dieciséis temporadas y levantó todos los títulos posibles. Su gol en el minuto 93 de la final de Lisboa será eterno para la afición.

Sergio Ramos no solo era un defensa, también un capitán que aparecía en los momentos clave: en el Bernabéu aún recuerdan su liderazgo. Desde su salida, el club no ha encontrado un central con su misma jerarquía. La zaga ha pasado por varias combinaciones, pero ninguna ha alcanzado aquel nivel.

La necesidad de un nuevo líder defensivo es evidente. En los últimos años, Florentino Pérez ha invertido en jugadores como Antonio Rüdiger o David Alaba, pero la figura de un central con el carácter de Sergio Ramos sigue sin aparecer. Aunque ahora puede que eso esté a punto de cambiar.

Dean Huijsen es la gran apuesta, pero no puede hacerlo todo solo

De cara a la nueva temporada, el Real Madrid ha movido ficha. Dean Huijsen ha llegado para ser el pilar de la defensa en los grandes partidos. Su juventud y calidad le colocan como una apuesta de presente y futuro, y Xabi Alonso cuenta con él como pieza intocable.

A su lado, la competencia será feroz con Antonio Rüdiger, David Alaba, Éder Militao y Raúl Asencio peleando por ser su socio en el eje de la zaga. Todos tienen experiencia, pero ninguno convence del todo. El técnico quiere garantías y estabilidad defensiva.

En ese contexto, la mirada se dirige hacia la cantera. El Real Madrid sabe que en Valdebebas puede encontrar al nuevo Sergio Ramos. En este sentido, entra en escena Joan Martínez, el central del Castilla que ha despertado una enorme expectación.

Joan Martínez, el nuevo Sergio Ramos, acompañará a Dean Huijsen

Joan Martínez comparte con Sergio Ramos un físico imponente, velocidad y un gran sentido de la anticipación. Además, posee carácter y liderazgo dentro del campo, algo que recuerda inevitablemente al eterno ‘4’. Sin duda, es el socio ideal para Dean Huijsen.

El curso pasado, cuando Carlo Ancelotti lo llamó para jugar con el primer equipo, Joan Martínez sufrió una grave lesión que frenó su progresión. Ahora ya está recuperado y ha completado la pretemporada con el Castilla. Su objetivo es ganarse la confianza de Xabi Alonso.

El nuevo entrenador blanco lo sigue muy de cerca. Sabe que tiene en Joan Martínez un proyecto de central de élite. En cuanto esté al 100% le dará la oportunidad de debutar oficialmente al lado de Dean Huijsen.

La llegada de Joan Martínez al vestuario cambiaría el panorama. Antonio Rüdiger y David Alaba tendrán que asumir un rol distinto. El heredero de Sergio Ramos se abrirá paso con rapidez si cumple con lo que promete.