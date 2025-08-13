Giro de 180º al Bernabéu, Vinícius Júnior pren una decisió final sobre el seu futur
El futur de Vinícius Júnior era a l'aire, però el davanter brasiler ha pres una decisió final
Vinícius Júnior acaba contracte amb el Madrid el 2027 i el club blanc no vol que continuï jugant si decideix no renovar la seva vinculació amb l'entitat madridista. Entrar a l'any 2026 sense haver renovat a Vinícius Júnior seria perillós, ja que podria plantejar-se marxar gratis del Madrid, una cosa que deixaria molt tocat Florentino Pérez. Tot i tots aquests rumors, tot sembla indicar que res d'això passarà, ja que Vinícius Júnior ja hauria pres una decisió final sobre el seu futur més immediat.
El gir de 180 graus ha estat total al Santiago Bernabéu, però sí que és cert que Vinícius Júnior ja començava a perdre suports, tant al vestidor com fora. Vinícius Júnior és un dels millors futbolistes del món, però vol cobrar més que Kylian Mbappé i Florentino Pérez no està per la feina. Tot i el malestar generat per l'actitud de Vinícius Júnior, desafiant als ulls del Real Madrid, tot ha fet un gir de 180 graus en aquestes últimes hores d'agost.
Gir de 180º al Bernabéu, Vinícius Júnior pren una decisió final sobre el seu futur
Vinícius Júnior és el primer interessat a tenir una bona relació amb el Real Madrid i prova d'això és que el seu agent ha fet acte de presència a Valdebebas. Segons ha publicat 'El Chiringuito de Jugones', el representant de Vinícius Júnior ha estat present a la Ciutat Esportiva del Real Madrid aquest dijous, la qual cosa indica que tot segueix obert. En cas de no voler continuar al Madrid, aquesta imatge no s'hauria donat, per la qual cosa Vinícius Júnior té clar que vol continuar defensant aquests colors amb feina.
El futur de Vinícius Júnior estava al centre del debat, però tot podria tancar-se abans del final del mercat de fitxatges d'estiu. El brasiler, que fa no tant era el jugador més determinant del Real Madrid i del món, travessa el moment més delicat de la seva carrera. El seu rendiment ha caigut de manera preocupant i, com era d'esperar, els rumors sobre la seva sortida del club blanc han començat a agafar força.
Tot i que aquest rendiment va pujar una mica durant el Mundial de Clubs, el Madrid considera que Vinícius Júnior no té dret a exigir ser el millor pagat de l'equip. Segons ha avançat 'El Chiringuito', Vinícius Júnior hauria recapacitat i hauria donat per fet que, si vol continuar a Madrid, ha d'evitar el cara a cara amb Florentino Pérez, president madridista. Tot segueix obert, però la veritat comença a sortir endavant i Vinícius Júnior hauria decidit renovar i continuar al Madrid.
Més notícies: