Ni 100 ni 150, el nuevo Robert Lewandowski cuesta 500 millones: Deco acepta y paga

Robert Lewandowski llegó al Barça en 2022 procedente del Bayern de Múnich. El ariete polaco aterrizó en el Camp Nou después que el club pagara 45 millones por su traspaso: firmó un contrato de tres temporadas más una opcional. Parecía que ya entraba en el ocaso de su carrera futbolística, pero la realidad ha sido bien distinta.

Tras tres temporadas en el Barça, su rendimiento ha sido extraordinario. Con Flick en el banquillo, Robert Lewandowski se ha salido esta temporada anotando 42 goles entre todas las competiciones. Estamos hablando de un '9' de talla mundial para el que no será fácil encontrar un sustituto de su nivel.

Deco ha valorado diversas alternativas para dar con el mejor candidato a reemplazar a Robert Lewandowski cuando decida colgar las botas. El director deportivo del Barça ha seguido de cerca a delanteros como Gyökeres o Benjamin Sesko. Sin embargo, su gran favorito es un '9' cuya cláusula es de 500 millones.

Deco lo tiene claro: es la mejor opción para olvidar a Robert Lewandowski

Después de evaluar el mercado de delanteros, Deco tiene claro que el sucesor de Lewandowski pasa por las botas de Julán Álvarez. El ariete colchonero gusta mucho en Can Barça, y ya se estaría valorando y estudiando su posible incorporación en un futuro próximo. Según fuentes cercanas al delantero argentino, Julián estaría encantado de cambiar el Metropolitano por el Camp Nou.

Para que esta operación se acabe dando, los dos clubes deberán llegar a un acuerdo que no se presume sea fácil. Actualmente, la cláusula de rescisión del delantero rojiblanco está fijada en 500 millones, cifra imposible para cualquier equipo. La presión que ejerza Julián Álvarez para cambiar de aires se presume vital para poder llegar a un acuerdo por su traspaso.

Una cláusula imposible de pagar

Deco está enamorado de Julián Álvarez, pero sabe que necesitará la colaboración del Atlético de Madrid para lograr su fichaje. Si los colchoneros se niegan a negociar, el Barça no podrá asumir su cláusula de 500 millones. Por eso es tan importante que Julián presione a Cerezo y Simeone para que le dejen salir por mucho menos dinero.

Mientras, Robert Lewandowski seguirá marcando goles. El polaco tiene contrato hasta el verano que viene, pero no se descarta que pueda seguir hasta 2027. Si lo hace, dará margen suficiente a Deco y compañía para buscar más soluciones en el mercado de fichajes, aunque el gran favorito es y será Julián Álvarez.