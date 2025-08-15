La Liga arranca este viernes, pero el mercado de fichajes sigue abierto hasta finales de agosto, por lo que el Barça y el resto de equipos sigue trabajando en sus plantillas. El Barça no espera ningún fichaje más, pero sí que podría estar obligado a vender con el objetivo de poder inscribir, pues, por el momento, solo Joan García estará en Mallorca. Las inscripciones de Marcus Rashford o Gerard Martín deberán esperar, pero el Barça podría activar una venta valorada en 45 millones de euros para poder cerrar el capítulo de forma definitiva.

En este sentido, media Liga se pelea por un descarte de Hansi Flick, que no cuenta con una joven perla con mucha competencia en su posición en el terreno de juego. A pesar de que es un descarte del Barça, media Liga se pelea por las 'sobras' de un Hansi Flick que quiere elevar la competencia en una temporada decisiva en Barcelona.

El mercado de fichajes sigue abierto y todo puede pasar, pero fuentes del Barça aseguran que la salida de dicho descarte de Hansi Flick está cerca, sobre todo porque es necesario. El Barça necesita inscribir y podría cerrar alguna venta de última hora con el objetivo de lograr algo de 'fair play', aunque fuentes de la entidad catalana no lo tienen claro. Hansi Flick, por su parte, ha autorizado al Barça: no cuenta con esta joven estrella que gusta a más de 7 equipos de la Liga, que arranca este 15 de agosto.

Media Liga se pelea por un descarte del Barça de Hansi Flick: 'Vale unos 45 millones'

El Barça da casi por cerrada la plantilla a nivel de llegadas, pero Hansi Flick ya sabe que es muy probable que el club tenga que vender para poder inscribir. Joan García, portero titular del Barça, y Marcus Rashford son las prioridades, pero Hansi Flick sabe que el Barça podría tener que deshacerse de un descarte para poder registrar al inglés. De hecho, es poco probable que esto suceda antes del sábado, por lo que la participación de Rashford ante el Mallorca está en duda, al menos a esta hora del viernes.

Al igual que hace el Barça, otros muchos equipos de la Liga están trabajando para poder confeccionar sus plantillas. Es evidente que las reglas de Javier Tebas, presidente de la Liga, lo complican todo un poco, pero hasta 7 equipos quieren al descarte del Barça valorado en 45 millones. Este es Dani Rodríguez, extremo que debutó en la Liga contra el Valladolid la temporada pasada y que está representado por Pini Zahavi, agente israelí que también representa a Flick.

Flick le descarta, pero hay mucho interés por él en la Liga: "7 equipos han preguntado ya..."

Dani Rodríguez es uno de los grandes talentos de La Masía, pero su posición está llena de competencia y, por ende, su salida es muy probable en este final de mercado. El Barça y Flick querrían que se quedara en el filial, pero el equipo de Belletti jugará 2RFEF y es una categoría poco competitiva y atractiva para un Rodríguez que destaca.

Hasta 7 equipos de la Liga han preguntado por el futuro de Dani Rodríguez, que podría llegar a valer unos 45 millones de euros en un futuro no muy lejano. Entre los que más está insistiendo está el Valencia CF, que está culminando un gran mercado de fichajes y que quiere a Dani Rodríguez cedido con una opción de compra obligatoria.