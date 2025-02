Millor que Ferran Torres amb 19 anys, Hansi Flick el vol al Barça: Gavi dona l'OK

Hansi Flick ha aconseguit que la plantilla faci un pas endavant i tots i cadascun dels futbolistes estan mostrant el seu millor futbol. Des de l'arribada de l'alemany, els culers han recuperat les esperances i les ganes d'anar a l'estadi per animar els seus. El Barça està jugant molt millor del que ho ha fet aquests últims anys.

Hi ha diversos cracks que s'han adaptat molt bé a la dinàmica de Hansi Flick i un exemple perfecte és Ferran Torres. Ha adoptat un rol secundari a l'equip, però la realitat és que ha estat determinant en diversos moments de la temporada. Malgrat això, l'entrenador té en el punt de mira una jove promesa i Gavi tindria un paper clau en l'operació.

La situació de Ferran Torres i el seu relleu

Ferran Torres ha tingut moltes oportunitats des que va arribar al Barça el 2022 per 55 milions d'euros. L'any passat, el valencià va acabar sent el segon màxim anotador de l'equip, quedant empatat amb Fermín López. En aterrar Hansi Flick a la banqueta culer, el rol de l'extrem va canviar completament, però no ha tingut cap problema.

Ferran Torres ha passat a ser revulsiu i està jugant de davanter centre, ja que Robert Lewandowski no està del tot afinat. Encara que al principi els aficionats no volien que tingués minuts, Ferran està demostrant que pot ser un reforç de qualitat. En el que va de temporada (25 partits), ha anotat 10 gols i ha repartit 3 assistències.

Cal tenir en compte que només ha jugat 938 minuts, que realment serien uns 10 partits i mig complets. Si ho analitzem detingudament, els números són molt bons, però, de totes maneres, Hansi Flick té entre cella i cella incorporar un altre extrem. En aquest sentit, Gavi, ex del Betis, ha donat l'OK a la incorporació de la revelació de LaLiga: Jesús Rodríguez.

Jesús Rodríguez, en l'òrbita del Barça

El jove a qui Hansi Flick està seguint és Jesús Rodríguez, qui va debutar al desembre de 2024 com a titular en el partit que enfrontava la Real Sociedad amb el Betis. Poc després, contra l'Alavés, el 18 de gener, va marcar el seu primer gol a primera divisió i va començar a il·lusionar els aficionats. Amb tan sols 19 anys i en la seva primera temporada en dinàmica amb el primer equip, Jesús ja ha despertat l'interès en diversos conjunts.

Jesús Rodríguez ha anotat 3 gols i ha donat 2 assistències; s'ha convertit en l'esperança del Betis. Sortint de la pedrera bètica, l'extrem podria seguir els passos de Gavi i fer el salt al Barça. Només té un valor de mercat d'1 milió d'euros i podria arrabassar-li minuts a Ferran Torres si acaba arribant a la Ciutat Comtal.