Sorpresa! De la Juventus al Barça, Joan Laporta demana un intercanvi per Ronald Araújo

Sembla l'estiu de la marmota, però aquest de 2025, un dels grans focus d'esforç de la direcció esportiva culer serà el de reforçar el pivot. Ja es va intentar a la finestra estival anterior, amb Joan Laporta fins i tot confessant públicament que era la gran prioritat. No obstant això, la situació econòmica va impossibilitar que el Barça acometés amb el seu desig i Hansi Flick va haver de quedar-se amb el que ja tenia.

La veritat és que, encara que al principi ningú no podia sospitar-ho, el tècnic teutó va trobar el seu gran reforç a La Masia. Marc Casadó, juntament amb Marc Bernal, va emergir gairebé del no-res i es va convertir en el '5' titularíssim del Barça. De sobte, la necessitat de fitxar un migcampista va passar a un segon pla i es va deixar en stand by. Però mai va caure en l'oblit.

Amb tot, Deco i el seu equip han seguit tots aquests mesos pendents de com evolucionava la situació d'alguns jugadors d'aquesta demarcació que podrien encaixar en la doctrina culer. Sobretot, tenint en compte que el futur de Frenkie de Jong continua sent una incògnita. I ara, tal com expliquen els companys de FC Barcelona Noticias, podria estar-se plantejant l'opció de Weston McKennie.

Weston McKennie, la ganga del mercat

I és que la situació actual del migcampista nord-americà dona peu a sospitar que podria abandonar la Juventus a un preu gairebé irrisori tenint en compte la seva destresa. La seva vinculació contractual amb la Vecchia Signora venç el 2026 i Weston McKennie no té gaire clar si vol prolongar la seva estada a Torí. L'entitat transalpina insisteix a renovar-lo, però el jugador, de moment, no està gaire per la feina.

I encara que encara li restaria un any més de contracte, si Weston McKennie decidís no renovar, la Juve es veuria obligada a vendre'l aquest estiu per no deixar-lo marxar el pròxim gratis. En el seu conveni, a més, no consta cap clàusula de rescissió i el seu valor de mercat actual, segons Transfermarkt, ronda els 24 milions d'euros. No obstant això, la seva presència i les seves tasques sobre el verd fan presumir que aquest import és força més reduït del que a la Juve li agradaria obtenir per la seva marxa.

Podríem catalogar-lo, doncs, com un d'aquests jugadors infravalorats que no tenen una premsa massiva, però que rendeixen a la perfecció cada cap de setmana. Li ha costat, de fet, assentar-se en l'onze dels bianconeri, però des de 2023 no hi ha qui el mogui de la medul·lar. Va arribar a Torí a l'estiu del 2020 després d'explotar amb el Schalke en la temporada del COVID.

Els seus dos primers anys els va passar cedit, però des de 2023 ja és imprescindible al nord d'Itàlia. I és que el bo de Weston McKennie pot habitar en pràcticament totes les demarcacions de la parcel·la central i rendir igual de bé en totes elles. La seva major especialitat, això sí, és partir des del pivot. I encara que es mostra inexpugnable en tasques defensives, podem atorgar-li perfectament l'etiqueta de migcampista box to box.

És força habitual veure Weston McKennie asomar-se a l'àrea rival i, de fet, aquest curs suma ja 5 gols i 3 assistències en 28 duels. Res malament sent un '5'. Així doncs, pel seu talent i pel seu preu, es presenta com una operació interessantíssima per al Barça. I per si les negociacions es tornessin àrdues, el Barça podria fins i tot utilitzar la carta de Ronald Araújo, per qui la Juve ja ha mostrat el seu ferm interès.