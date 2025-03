Oficial! Robert Lewandowski ja té equip per a la 25/26: Pini Zahavi ho confirma

Robert Lewandowski segueix demostrant que el pas dels anys no afecta la seva capacitat golejadora. Als seus 36 anys, el davanter polonès està travessant un moment dolç, mostrant un rendiment excepcional que té sorpresos a tots, incloent-hi els propis aficionats del Barça. Amb xifres impressionants, Lewandowski continua sent el referent ofensiu de l'equip, malgrat els rumors que apunten a un possible canvi d'aires amb destinació Aràbia Saudita.

En aquesta temporada, Robert Lewandowski suma ja 34 gols en 38 partits i 3 assistències, consolidant-se com un dels jugadors més complets en la faceta ofensiva del futbol mundial. Aquests números no només l'han convertit en imprescindible per a Flick, sinó que també estan provocant un seguit de converses a la cúpula del Barça. Tot i estar a la recta final del seu contracte amb el club, les actuacions de Lewandowski continuen sent d'una qualitat sublim.

La situació contractual de Robert Lewandowski

El contracte de Robert Lewandowski finalitza el 2026 i actualment es situa com el millor pagat de la plantilla amb més de 30 milions. És per això que, malgrat el seu rendiment excel·lent, els rumors sobre el seu futur han començat a sonar més fort que mai. Aràbia Saudita, amb la seva gran inversió en futbol, ha estat esmentada com un dels destins més probables, especialment després de l'arribada d'altres grans noms a la lliga saudita.

No obstant això, malgrat aquests rumors, fa uns dies Laporta ja es va encarregar de tranquil·litzar els aficionats afirmant que la seva intenció és prolongar el contracte de Lewandowski fins al 2027. I ara, Pini Zahavi, l'agent del '9', ha tancat qualsevol especulació al respecte.

Pini Zahavi ha confirmat que "Robert Lewandowski està feliç a Barcelona i seguirà a l'equip la pròxima temporada al cent per cent. Tenim contracte amb el club i el respectem fins al seu final". Amb aquestes paraules, Zahavi ha deixat clar que l'ariet polonès continuarà sent part del Barça durant la pròxima temporada i que no hi ha plans immediats de deixar el club.

Robert Lewandowski es queda, però no estarà sol

Ara bé, malgrat aquesta confirmació, el club està buscant un nou '9' per competir directament amb Robert Lewandowski. Això no implica que Lewandowski estigui fora dels plans del club, sinó que el Barça necessita reforçar aquesta posició amb un altre atacant de qualitat per generar una major competència interna.

Veurem com gestionarà el '9' aquesta situació, però el que és cert és que, l'any que ve, continuarà sent el principal referent a la punta d'atac del Barça. Encara que no ho farà sol, el repte serà compartir el protagonisme amb un altre davanter que vingui a lluitar pel seu lloc. Alexander Isak, Gyökeres o Jonathan David semblen els principals candidats.