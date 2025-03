Surt a la llum el gest de Joan Laporta abans de suspendre el Barça-Osasuna: 'Ha...'

Aquesta nit, l'Estadi Olímpic de Montjuïc havia d'acollir el partit corresponent a la jornada 27 de LaLiga entre el FC Barcelona i Osasuna. No obstant això, al voltant de les 20:40 hores, 20 minuts abans de l'inici de l'encontre, el club català ha comunicat que el partit quedava suspès per un motiu de força major.

Els aficionats que ja es trobaven a l'estadi es van quedar atònits davant la notícia, sense entendre què estava passant. La sorpresa va ser encara més gran quan, poc després, la megafonia de Montjuïc confirmava els pitjors presagis: el Barça-Osasuna se suspenia a causa de la sobtada mort del doctor del club, Carles Miñarro.

El gest de Joan Laporta després de conèixer la notícia

Els jugadors, que ja es trobaven als vestidors a punt de saltar al camp, van ser informats de la tragèdia directament per Joan Laporta. El president del FC Barcelona, en un gest de proximitat i suport, va voler informar personalment la plantilla per mostrar el seu dolor i comprensió.

Segons fonts properes al club, la reacció dels futbolistes no es va fer esperar. Com és lògic, els jugadors de Hansi Flick van quedar completament afectats i en estat de xoc, ja que res feia presagiar una tragèdia semblant. La notícia va ser rebuda amb gran dolor per tots, ja que Carles Miñarro era una figura molt apreciada al vestidor del Barça.

Què li ha passat a Carles Miñarro?

La mort de Carles Miñarro va ocórrer a l'hotel Meliá de Pedralbes, on l'equip estava concentrat per a l'encontre. Miñarro, de tan sols 40 anys, era un membre clau del staff mèdic i gaudia d'un afecte especial entre els jugadors.

La pèrdua de Carles Miñarro ha deixat una profunda empremta en el FC Barcelona, i Joan Laporta, com a líder del club, ha pres les regnes de la situació. El president s'ha mostrat proper i ferm en la seva responsabilitat per donar suport al grup. Laporta, conscient de la gravetat del que ha succeït, ha gestionat amb empatia i serenitat el difícil moment viscut pels jugadors i el cos tècnic.

Ara les reaccions no paren d'arribar. El Real Madrid, per exemple, no ha trigat a enviar el seu missatge de condol al club català i a la família de Carles Miñarro. Una notícia que, lamentablement, ha estat totalment inesperada i que arriba en el pitjor moment possible.