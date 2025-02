Mikel Arteta truca a Lamine Yamal i li explica la veritat: 'Vaig a fitxar el teu amic'

Mikel Arteta està fent grans coses a l'Arsenal i la plantilla està millorant constantment i millorant el seu futbol. De fet, la temporada passada gairebé guanya la Premier League, la qual no es va decidir fins a l'últim moment. Aquest any, està en segon lloc i cada vegada s'acosta més a la glòria.

Paral·lelament, el Barça està passant per un gran moment i els bons resultats s'han convertit en quelcom normal a la Ciutat Comtal. Per exemple, l'altre dia, el València va patir l'embat del Barça, patint una golejada en la qual va participar Lamine Yamal. Ara, un amic del recentment mencionat està a prop del conjunt de Mikel Arteta.

Mikel Arteta va darrere l'amic de Lamine Yamal

Lamine Yamal és el talent més prometedor del futbol actual i els espanyols l'estan aplaudint a tots els estadis on va. De fet, ja va donar la sorpresa a l'Eurocopa, que era la prova definitiva per veure si realment era tan bo. Molta gent externa al Barça no volia admetre que era dels millors de l'actualitat fins a veure'l a nivell europeu.

Evidentment, Lamine Yamal no va defraudar i va ser una de les peces clau d'Espanya per aconseguir guanyar el màxim guardó europeu. Molts conjunts de gran nivell es van interessar per ell, però ja ha deixat clar en diverses ocasions que no vol marxar del Barça. De fet, és només qüestió que renovi amb el club de la seva vida.

Durant aquest estiu, hi va haver molt de rebombori durant el mercat de fitxatges d'estiu perquè els aficionats del Barça demanaven un company per a Lamine Yamal. En aquell moment, Raphinha no estava al nivell que està ara i es necessitaven reforços urgentment. Ara, la incorporació que més sonava als despatxos del Barça està a prop de començar converses amb Mikel Arteta.

L'elecció de Mikel Arteta

Mikel Arteta ha comunicat al seu entorn que vol anar a per l'estrella de l'Athletic Club, Nico Williams. El jugador, qui va brillar juntament amb Lamine Yamal a l'Eurocopa, també ha cridat l'atenció de diversos dels grans d'Europa. Tot i així, l'Athletic Club va aconseguir retenir-lo i, per ara, no s'ha mogut.

Se sap que Lamine Yamal i la resta de companys del Barça li insistien que fitxés pel seu club, però no va ser així. És probable que durant el pròxim mercat de fitxatges hi hagi moviments per part de Mikel Arteta.