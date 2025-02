Confirmat, intercanvi entre Barça i Bayern: 'Dani Olmo se'n va perquè arribi...'

Dani Olmo va ser el gran fitxatge d'estiu i tots els aficionats li han mostrat el seu suport des d'aquest moment. De fet, va ser la prioritat absoluta del club i Deco va fer tot el possible perquè fos real. Encara que els seguidors estaven pendents de la incorporació de Nico Williams, se l'ha rebut amb molt d'afecte.

El Barça s'està recuperant a poc a poc de la seva crisi econòmica i la incorporació de Dani Olmo és el reflex perfecte d'això. Fa un parell d'anys, hauria estat impensable que es gastessin, aproximadament, 60 milions per un futbolista. Ara, els dubtes estan començant a aparèixer a la Ciutat Comtal i el Bayern de Munic està obert a negociar.

El pas de Dani Olmo pel Barça

Dani Olmo és un dels millors migcampistes de l'actualitat i el nivell que va mostrar amb el Leipzig i a l'Eurocopa ho demostren. Un cop finalitzada la competició europea, els agents del mitjapunta van accelerar les converses amb les altes esferes del Barça. Per desgràcia, la seva incorporació no ha estat fàcil i s'ha vist embolicat en diverses polèmiques.

Encara que és veritat que Dani Olmo no va posar problemes i va fer que tot fos senzill, el Fair Play financer s'ha interposat entre ell i el conjunt català. A més, no va poder jugar els primers partits perquè Deco no podia inscriure'l en aquell moment, encara estan pendents de la resolució del CSD. Se'l va poder inscriure perquè es va donar de baixa la fitxa d'Andreas Christensen, però a partir de l'1 de gener s'havia de buscar una altra forma.

Encara que Dani Olmo ha estat molt pacient amb el Barça pel que fa a termes econòmics, el seu entorn està una mica cansat. Si a això se li suma que el jugador s'ha lesionat en diverses ocasions, pot haver-hi algun problema. El Bayern de Munic està interessat en ell i pot proposar un intercanvi interessant.

El Bayern de Munic va darrere de Dani Olmo

El Barça ja sabia que Dani Olmo tendeix a lesionar-se abans de fitxar-lo, així que no és cap sorpresa. De totes maneres, ha jugat poc més del 30% dels minuts. Això podria fer que el Barça acceptés la proposta de canviar-lo per Jamal Musiala, l'estrella del Bayern de Munic.

Perquè això sigui real, el Barça hauria de pagar una bona suma de diners a més de donar a Dani Olmo, ja que Jamal Musiala està ben valorat. El seu valor de mercat és de 140 milions d'euros, mentre que el d'Olmo és de 60.