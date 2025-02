Ningú al Barça s'ho esperava, gran oferta d'Aràbia Saudita: Ansu Fati podria quedar-se

Ansu sap que no compta per a Hansi Flick però s'entesta a romandre al Barça tot i que a Turquia apunten a l'interès de dos clubs pel davanter. El culebró d'Ansu Fati continua, l'atacant ja sap des de fa temps que ha de sortir del Barça. Altrament, Ansu és conscient que no tindrà oportunitats de jugar en aquests sis mesos que queden de competició.

Hansi Flick va explicar clarament que no compta amb Ansu Fati, en aquest començament de 2025, només ha jugat mig temps a Barbastre a la Copa. Ansu ha tingut quatre suplències i cinc descartes per raons tècniques, el missatge del tècnic alemany no pot ser més contundent. Encara que ja ha finalitzat el mercat d'hivern a Europa, Ansu encara tindria alguna oportunitat de sortir del Barça, el mercat turc continua obert i el Besiktas hauria mostrat interès en Ansu.

No obstant això, Ansu Fati segueix amb la seva intenció de seguir a Can Barça i millorar sota les ordres de Hansi Flick i demostrar-li que està llest per jugar. Ho té especialment complicat tenint en compte que el nivell ofert en les seves aparicions està molt lluny del nivell mostrat pels titulars. El davanter suplent de Lewandowski és Ferran Torres, el valencià, quan surt, acostuma a quallar bons partits i a fer gols.

Mega oferta d'Aràbia Saudita per Ferran Torres

El futur del valencià al Barça és incert tot i el seu gran estat de forma. Contra el València, a la Copa, va signar un hat trick i ja porta 10 gols en la temporada, Ferran s'està reivindicant amb actuacions excel·lents. Ferran de 24 anys s'ha convertit en un jugador determinant en l'ofensiva culer, la seva polivalència li ha permès rendir tant a les bandes com de davanter centre.

Deco tindria sobre la taula una oferta milionària que podria fer replantejar la seva situació de cara al pròxim mercat d'estiu. El Barça continua necessitant ingressar diners i en les últimes hores s'hauria rebut una oferta irrefusable pel davanter valencià. Segons fonts properes a la directiva de Laporta, un club saudita hauria presentat una oferta propera als 40M Euros pel davanter.

El futur d'Ansu Fati al Barça

Ansu Fati hauria rebutjat les possibilitats de poder sortir del Barça aquest mercat de gener, les ofertes de Porto o Sevilla han quedat en res. El futbolista de La Masia tindria ara encara més possibilitats de quedar-se en cas que finalment Ferran Torres sortís destinació Aràbia Saudita. Els 40 M Euros oferts per Ferran és una suma considerable, i tot i el seu bon moment, mai ha estat indiscutible per a Flick.

La possible sortida de Ferran a l'estiu podria fer replantejar la situació d'Ansu Fati al Barça. Tot dependrà de la decisió final de Ferran Torres que tindrà l'última paraula, el futbolista té contracte fins al 2026 i de moment no ha renovat. El seu futur és incert, com ho és el d'Ansu Fati, el futur del qual dependrà en gran mesura del que acabi passant amb Ferran Torres.