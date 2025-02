Nico Williams deixa KO al Barça amb el seu nou gest al Real Madrid: 'És el meu favorit...'

L'estiu passat, el FC Barcelona va intentar fitxar per tots els mitjans possibles a Nico Williams, però la norma del fair play financer va acabar per frustrar el seu traspàs. Nico va patir una gran pressió per quedar-se una temporada més a l'Athletic i finalment va decidir seguir. El fet que el club basc estigui immers en competicions europees també va ajudar a la seva decisió final.

Nico Williams va explicar que havia decidit quedar-se a Bilbao i jugar la Europa League al costat del seu germà Iñaki. Davant aquesta tessitura, la directiva de Joan Laporta va traslladar totes les seves esperances a l'estiu de 2025. D'aquesta manera, el Barça tenia el temps suficient per millorar la seva situació econòmica i tornar a la norma del 1:1.

D'aquesta manera, el culebró de Nico Williams amb el Barça està lluny de finalitzar. Continua sent un objectiu prioritari del club català per a la pròxima temporada. No obstant això, per sorpresa de tothom, darrerament està sent molt relacionat amb el Real Madrid, i les seves últimes declaracions en són una bona mostra.

El futur de Nico Williams: Barça o Real Madrid

La direcció esportiva del Barça manté l'interès d'incorporar l'extrem esquerre de l'Athletic el pròxim estiu. No obstant això, per sorpresa de tothom, Nico Williams hauria realitzat una sèrie de declaracions mostrant la seva admiració pel Real Madrid. A més, segons la informació del periodista àrab, Talha Ahmad, "Nico és del Madrid".

Per començar, durant la passada Eurocopa, sent màxim l'interès del Barça per Nico Williams, va declarar que algun dia li agradaria jugar al costat de Mbappé. Unes paraules que van causar molt de rebombori en el seu moment i que ara cobren encara més sentit. La seva preferència pel Real Madrid sembla clara, i més després de les seves últimes declaracions.

Ara, en una xerrada amb Futbol Emotion, l'extrem de l'Athletic ha confessat que somia amb guanyar la Europa League aquest any, ja que la final es disputa a San Mamés. Però més enllà d'això, Nico Williams ha sorprès a tothom en desvelar que el seu jugador preferit de Nike és Cristiano Ronaldo. Podria haver dit a qualsevol, però com ja va passar durant la Eurocopa, Nico ha llançat un gest al Real Madrid.

Això sí, tot i que Nico Williams s'hagi deixat estimar pel Real Madrid, no ho tindrà fàcil fitxar pel conjunt blanc. L'única opció seria que alguna de les estrelles blanques com Rodrygo o el mateix Vinicius acabessin sortint del club. Veurem què succeeix, però està clar que el FC Barcelona no és l'única opció que valora Nico.