Míchel té pressa, el Girona el vol i el Barça respon: 'Ara mateix...'

Com ve sent habitual en els últims mercats de fitxatges, el Barça es postula com un dels grans protagonistes de la trama. Un nou capítol d'aquesta sèrie prolongada de drama, incertesa, felicitat momentània i, sobretot, inestabilitat. En aquesta ocasió, a més dels fitxatges, s'ha ficat pel mig un nou conflicte administratiu arribat per enderrocar qualsevol indici de tranquil·litat als despatxos del Camp Nou.

I és que, encara que hi havia diversos fronts oberts especialment pel que fa a vendes, no s'ha pogut avançar en cap operativa a causa del rebombori amb la inscripció de Dani Olmo. Ara, el CSD ja ha fet pública la seva aprovació de la cautelaríssima, però, tanmateix, no hi ha sensació encara d'història acabada. Ara es parla que LaLiga pot recórrer i, si no, segur, alguna cosa nova sortirà en els pròxims dies.

Amb tot, fins que les fitxes de Dani Olmo i de Pau Víctor no estiguin de nou actives a LaLiga, Deco no podrà reactivar cap maniobra del mercat. I això afecta directament el Girona, que segons alguns mitjans, està fermament interessat a fitxar Eric García aquest mateix mes de gener. Però la resposta del Barça ha estat clara: "Ara mateix, no podem contemplar cap venda".

Evidentment, molt menys possible és que l'entitat catalana es plantegi donar sortida a un jugador de la medul·lar, parcel·la on milita Dani Olmo. Si bé és cert que l'egarenc és un perfil més ofensiu que el d'Eric García, qualsevol baixa a la sala de màquines podria ser un risc amb La Liga pressionant.

Eric García, petició de Míchel

Tanmateix, no sembla que l'estada d'Eric García al Barça vagi a prolongar-se per molt temps més. El de Martorell no entra en els plans de Hansi Flick i és un d'aquells jugadors que disposen de l'etiqueta de 'prescindibles'. O, el que és el mateix, transferible.

Míchel està interessat a poder tornar a comptar amb Eric García, qui va ser importantíssim en els seus esquemes en la històrica passada campanya. Els mitjans que donen per fet aquest interès parlen que els gironins podrien oferir fins a 10 milions per comptar definitivament amb el català. I l'operació sembla, tard o d'hora, condemnada a produir-se.

Són només 631 minuts en què ha participat Eric García aquesta temporada amb la samarreta blau i grana. Un rol més aviat testimonial i només sent titular en contextos de rotació. Així que, si finalment no pot marxar ara en el present mercat d'hivern, ho farà a l'estiu; i el seu destí més probable és el Girona de Míchel.