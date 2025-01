Míchel tiene prisa, el Girona lo quiere y el Barça responde: 'Ahora mismo...'

Como viene siendo habitual en los últimos mercados de fichajes, el Barça se postula como uno de los grandes protagonistas de la trama. Un nuevo capítulo de esta serie prolongada de drama, incertidumbre, felicidad momentánea y, sobre todo, inestabilidad. En esta ocasión, además de los fichajes, se ha metido de por medio un nuevo conflicto administrativo llegado para derribar cualquier atisbo de tranquilidad en los despachos del Camp Nou.

Y es que, aunque había varios frentes abiertos especialmente en cuanto a ventas, no se ha podido avanzar en ninguna operativa a causa del revuelo con la inscripción de Dani Olmo. Ahora, el CSD ya ha hecho pública su aprobación de la cautelarísima, pero, sin embargo, no hay sensación todavía de historia terminada. Ahora se habla de que LaLiga puede recurrir y, si no, seguro, algo nuevo saldrá en los próximos días.

Con todo, hasta que las fichas de Dani Olmo y de Pau Víctor no estén de nuevo activas en LaLiga, Deco no podrá reactivar ninguna maniobra del mercado. Y esto afecta directamente al Girona, que según algunos medios, está firmemente interesado en fichar a Eric García este mismo mes de enero. Pero la respuesta del Barça ha sido clara: "Ahora mismo, no podemos contemplar ninguna venta".

Evidentemente, mucho menos posible es que la entidad catalana se plantee dar salida a un jugador de la medular, parcela donde milita Dani Olmo. Si bien es cierto que el egarense es un perfil más ofensivo que el de Eric García, cualquier baja en la sala de máquinas podría ser un riesgo con LaLiga presionando.

Eric García, petición de Míchel

Sin embargo, no parece que la estancia de Eric García en el Barça vaya a prolongarse por mucho tiempo más. El de Martorell no entra en los planes de Hansi Flick y es uno de esos jugadores que disponen de la etiqueta de 'prescindibles'. O, lo que es lo mismo, transferible.

Míchel está interesado en poder volver a contar con Eric García, quien fue importantísimo en sus esquemas en la histórica pasada campaña. Los medios que dan por hecho este interés hablan de que los gerundenses podrían ofrecer hasta 10 millones para contar definitivamente con el catalán. Y la operación parece, tarde o temprano, condenada a producirse.

Son apenas 631 minutos en los que ha participado Eric García esta temporada con la camiseta azul y grana. Un rol más bien testimonial y sólo siendo titular en contextos de rotación. Así que, si finalmente no puede marcharse ahora en el presente mercado invernal, lo hará en verano; y su destino más probable es el Girona dirigido por Míchel.