Penedit d'escoltar Deco, demana sortir: el nou Sergio Busquets, adeu al Barça

Sergio Busquets és una de les majors llegendes del Barça i el millor de la història en la seva posició. El '5' va aportar un nou aire a la idea de pivot defensiu, així que buscar un perfil similar al seu no és gens fàcil de trobar. De fet, el seu estil de joc és el que tots els joves migcampistes defensius pretenen seguir, però molt pocs aconsegueixen.

El FC Barcelona ha tingut la sort de comptar amb ell i poder gaudir-lo durant molts anys, però ara ja no hi és i el seu substitut continua sense aparèixer. Deco ha intentat trobar el seu relleu natural i deixar-lo lligat, però està clar que no ha tingut èxit després dels últims rumors. I és que el nou Sergio Busquets, que juga al filial, està cansat de promeses que no es compleixen i ja està obert a escoltar ofertes per deixar el Barça.

Deco incompleix la promesa que va fer a l'hereu de Sergio Busquets

Deco ha estat una de les persones més criticades en l'entorn del Barça i els aficionats no estan contents. Algunes de les gestions que ha fet no han estat les encertades, com per exemple la de fitxar Vitor Roque. En principi, el brasiler arribava abans d'hora per adaptar-se a Europa, però no el vam poder veure en acció pràcticament gens.

Amb el temps s'ha sabut que Deco no va tenir en compte l'opinió de Xavi Hernández, qui no volia a tigrinho. A més, no va aconseguir convèncer Nico Williams perquè fitxés pel Barça, cosa que tampoc ha acabat d'agradar als seguidors. En resum, diversos errors en les entrades i sortides han fet que els culers dubtin d'ell.

Però sens dubte, l'error més gran de Deco és Pau Prim. El jove del filial i successor natural de Sergio Busquets continua esperant la seva oportunitat per debutar, però s'ha cansat i ha demanat sortir. Segons El Nacional, Deco li ha promès un futur al jove de La Masia, però de moment no arriba.

El futur de Pau Prim

El contracte de Pau Prim venç al juny de 2025, però Deco no ha aconseguit arribar a un acord per renovar el seu contracte. La font citada anteriorment afirma que el migcampista ja ha comunicat al seu cercle més proper que està disposat a escoltar ofertes. També s'assegura que el seu destí favorit, malgrat tenir el Mallorca i Sevilla darrere (entre altres), és l'estranger.

Pau Prim ha estat comparat amb Sergio Busquets constantment pel seu estil de joc i perdre'l seria negatiu per al Barça. Encara no se sap com acabarà tot, però és probable que el del filial acabi marxant del club. El seu contracte finalitza aquest estiu i Deco no podrà renovar-lo, així que la seva estada al Barça està vista per sentència.