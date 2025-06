El Barça segueix treballant per completar un mercat de fitxatges històric i, de moment, ho està aconseguint amb escreix. El club culer, encapçalat per un Joan Laporta que ha capgirat la situació econòmica, té fitxats Nico Williams i Joan García, dos fitxatges més que espectaculars. No content amb això, Joan Laporta treballa per deixar KO el Reial Madrid amb una megapalanca que ja ha estat oficialitzada: 120 milions per fitxar ja, sorprenent però molt cert

Joan Laporta lidera la cursa contra Florentino Pérez, actual president del Reial Madrid, club que també està treballant de valent en aquest mercat de fitxatges estival. L'objectiu del Barça és clar: activar una megapalanca que deixi 'sentenciat' el Reial Madrid, club que continua tenint molts problemes amb el nou Santiago Bernabéu, que incompleix normatives de so. Laporta no només vol fitxatges, també vol tancar la gran palanca de l'any, que deixaria a punt de sentència Florentino Pérez, màxim responsable de l'entitat blanca, que també està fitxant molt

Joan Laporta prepara una megapalanca per deixar encara més tocat el Reial Madrid de Florentino Pérez, que està patint i molt per culpa de les imperfeccions del nou Santiago Bernabéu. El nou Spotify Camp Nou va com un coet i, tot i que s'ha endarrerit la seva obertura, el Barça confirma que no tindrà "tants errors" com el feu madridista. De fet, Joan Laporta s'està encarregant que així sigui, ja que prepara una megapalanca que donarà gairebé 120 milions d'euros i que deixarà tocat el madridista Florentino Pérez

Megapalanca de Joan Laporta: KO del Barça al Reial Madrid i 120 milions per fitxar ja

El Barça ja comença a menjar-li la torrada al Reial Madrid i prova d'això és que Joan Laporta ja tanca una nova megapalanca, que deixarà molt tocat Florentino Pérez.Florentino Pérez està travessant una etapa molt complicada i és, en part, per culpa dels desperfectes del nou Santiago Bernabéu, que no compleix amb moltes de les normatives actuals. El Barça, gràcies a Joan Laporta, està molt pendent del nou Spotify Camp Nou i, en part, és perquè vol treure profit d'una gran oportunitat: megapalanca confirmada, venen fitxatges

Segons ha confirmat el FC Barcelona, l'entitat catalana obrirà el nou Spotify Camp Nou aquest mes d'agost que ve, amb l'arribada del famós Trofeu Joan Gamper, habitual de pretemporada. Per a Joan Laporta, el retorn al Camp Nou és sinònim d'un enorme buf d'aire fresc, ja que jugar a Montjuïc era de tot menys senzill per al club català. "El Barça passarà de pagar un lloguer per jugar a ingressar milions d'euros en cada partit", expliquen fonts del Barça, club que prepara un gran fitxatge per desbancar el Madrid

El retorn al Camp Nou ja és una realitat: "120M€ per tancar un fitxatge de pel·lícula al Barça"

Després d'anys de patiment, el Barça tornarà al nou Camp Nou aquest proper mes d'agost. Segons ha explicat el Barça, la idea és que estigui obert per a 60.000 espectadors, però, amb el pas de les setmanes, aquest aforament s'anirà ampliant molt considerablement

El Barça preveu ingressar prop de 346 milions d'euros per temporada gràcies al nou Camp Nou, que continuarà patrocinat per Spotify. D'aquesta quantitat, el Barça destinarà 120M€ a fitxatges de cara al proper mercat de fitxatges: l'objectiu és tancar l'arribada de Julián Álvarez, que arribaria per rellevar Lewandowski