Confirmat, ni Luis Díaz ni Marcus Rashford, el Barça fitxa un altre '9' del Chelsea

El Barça ha decidit descartar les arribades de Luis Díaz i Marcus Rashford, que no vestiran els colors culers durant la pròxima temporada oficial. Luis Díaz i Marcus Rashford eren a la llista de prioritats del Barça, però el club culer veu difícil tancar ambdós acords per motius econòmics i ha decidit canviar d’objectiu. Així ho confirma el FC Barcelona que, liderat per Joan Laporta, ja es prepara per atacar el Chelsea, que també somia amb comptar amb un gran davanter ben aviat.

Després de tancar l’arribada de Nico Williams, el Barça busca fitxar un altre davanter que, d’alguna manera, pressioni Robert Lewandowski. La idea era apostar per Rashford, vist com una opció ‘low cost’, però finalment el Barça apostarà per un davanter que estava molt a prop d’arribar al Chelsea anglès. La idea del Barça és clara: ha descartat Luis Díaz i Marcus Rashford amb el repte de fitxar el gran extrem esquerrà del Chelsea, quelcom que ningú havia desvetllat.

Luis Díaz i Marcus Rashford agraden i agradaran molt al Barça, però els seus fitxatges han quedat descartats per un simple motiu: l’economia del FC Barcelona encara no és correcta. El Barça no vol pagar gairebé 80M€ per Luis Díaz, mentre que considera que Rashford no s’acaba d’ajustar al perfil ofensiu que busca Flick, que ha sol·licitat desimboltura ofensiva.

Confirmat, ni Luis Díaz ni Marcus Rashford, el Barça fitxa un altre davanter del Chelsea

Ni Luis Díaz ni Marcus Rashford fitxaran pel Barça durant aquest mercat de fitxatges d’estiu. Així ho confirma el Barça, que dona per tancades aquestes carpetes i assegura que fitxarà un davanter encara millor vingut del Chelsea de la Premier League. Luis Díaz i Marcus Rashford van sonar per reforçar l’atac del Barça des de fa alguns mesos, sobretot Rashford, però ambdós estan lluny d’aterrar al Camp Nou aquest estiu.

El Barça farà una gran aposta i aquesta serà Nico Williams, però Joan Laporta vol que l’equip culer tingui més armes i, per això, buscarà tancar un altre gran fitxatge. El Barça vol tancar la incorporació d’un extrem, però vol fer-ho tancant un acord de traspàs. Aquest ha estat el motiu que més ha allunyat Rashford del Barça, ja que el United només volia desprendre’s del davanter anglès si es reservava una opció real de recompra.

Aquest és el nou davanter del Barça: "Joan Laporta el convenç i s’acomiada del Chelsea"

El mercat de fitxatges està que crema, motiu pel qual el Barça està aprofitant per "tancar arribades de molt alt voltatge", segons fonts de l’entitat catalana. Joan García i Nico Williams ja estan tancats, però el Barça busca fer-se amb un altre davanter que doni un salt de qualitat al bloc de Flick, que segueix il·lusionant.

El Barça ha trobat tots aquests atributs en un crack del Bayern de Munic que, si no hi ha sorpresa, havia de sortir cedit al Chelsea. Luis Díaz i Marcus Rashford eren per davant a la llista de prioritats del Barça, però Flick ha estat clau i ha mogut cel i terra per convèncer-lo. Luis Díaz i Marcus Rashford no fitxaran pel Barça, però sí que ho farà Kingsley Coman, extrem esquerrà francès de 28 anys amb present al Bayern de Munic.

Coman agrada molt a Flick i el Barça veu el francès com una opció ‘barata’ per reforçar l’extrem. Coman té contracte fins al 2027 i un valor de mercat proper als 20 milions d’euros, quantitat que el Barça podria pagar sense massa problemes en aquest mercat de fitxatges.