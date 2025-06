Última hora Joan Laporta confirma la gran notícia de l'any al Barça: 'El pròxim 10...'

Joan Laporta sempre ha estat un president entregat al FC Barcelona. La seva passió pel club va més enllà del càrrec. Viu per i per al FC Barcelona, i no dubta a prendre decisions complexes si això garanteix un futur pròsper per a l'entitat.

En els darrers anys, Laporta ha hagut d'afrontar situacions delicades, des de crisis econòmiques fins a canvis esportius importants. Però, malgrat les dificultats, ha aconseguit que el club torni a mirar al futur amb il·lusió.

Joan Laporta ha liderat una reconstrucció profunda. Més enllà de noms com Lamine Yamal, Pedri o el tècnic Hansi Flick, el gran pilar del projecte culer és el mateix president. I ara, una de les seves obres més ambicioses està a punt de fer-se realitat: després de molta feina, el president ha donat una alegria a l'afició culer.

Joan Laporta fa saltar d'alegria a l'afició: 'El pròxim 10...'

En els darrers dies, l'afició culer estava desconcertada per una sèrie de missatges a les xarxes socials. El club havia publicat imatges d'una furgoneta amb altaveus recorrent punts icònics de Barcelona. Les especulacions es van disparar, però la resposta ja és oficial: el Camp Nou obre les portes el pròxim 10 d'agost.

El reformat feu del FC Barcelona tornarà a vibrar a principis d'agost amb motiu de la celebració del Trofeu Gamper. El rival per a aquell dia tan especial també està confirmat: el Como 1907 de Cesc. Un duel simbòlic per a una jornada històrica: la reobertura del Camp Nou.

Joan Laporta compleix la seva paraula: el Camp Nou ja és aquí

Joan Laporta ho va deixar clar: "el Camp Nou serà, una altra vegada, el millor estadi del món", i no és una simple declaració d'intencions, ja que les xifres del nou recinte impressionen. Tindrà 104.600 seients, tots ells coberts per una estructura que protegirà l'aficionat en qualsevol condició climatològica. S'hi instal·laran 69 ascensors i 78 escales mecàniques, facilitant l'accés fins i tot a les zones més altes de l'estadi.

A més, es construiran 3.000 places d'aparcament subterrani, un pas clau per millorar la mobilitat els dies de partit. També s'hi incorporarà un bulevard comercial entre la primera i la segona graderia. Aquesta zona buscarà atreure grans marques internacionals i generar ingressos per al club de manera sostinguda.

Així, el pròxim 10 d'agost marcarà un abans i un després. El retorn al Camp Nou no serà només l'estrena d'un estadi renovat. Serà també el símbol d'una nova etapa, liderada per Joan Laporta i amb la mirada posada a tornar al més alt