Confirmat, intercanvi tancat amb el València: nou soci per a Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger no té garantit el lloc de titular en el nou projecte de Xabi Alonso. Amb l'irrupció de Dean Huijsen i el retorn d'Éder Militao després de la seva lesió, la lluita per un lloc a l'eix de la defensa està més oberta que mai. El tècnic basc busca una defensa fiable, ràpida i amb bona sortida de pilota, i això obliga l'alemany a fer un pas endavant

Ara bé, tot i la presència d'Antonio Rüdiger, Huijsen i Militao, la direcció esportiva treballa per reforçar encara més la defensa. Xabi Alonso ha demanat l'arribada d'un central jove que milita actualment al València. Es tracta de Cristhian Mosquera, un dels defenses més prometedors de LaLiga, la incorporació del qual canviaria completament la jerarquia defensiva de l'equip blanc

Cristhian Mosquera: un fitxatge que pot alterar l'ecosistema defensiu del Real Madrid

Cristhian Mosquera, que acaba contracte amb el València el 2026, ha despertat l'interès del Real Madrid per la seva solvència, maduresa tàctica i gran físic. Xabi Alonso considera que té perfil de central modern i vol incorporar-lo com més aviat millor. Tot i que la seva arribada s'estava valorant per a l'any vinent, ningú pot assegurar que no s'avanci

Per facilitar l'operació, el Real Madrid ha plantejat una fórmula d'intercanvi. El nom que es posa sobre la taula és Diego Aguado, lateral dret del Castilla amb projecció, però sense espai al primer equip. Amb Carvajal i Alexander-Arnold per davant, el seu futur al Bernabéu està bloquejat

Antonio Rüdiger, obligat a mantenir el nivell

L'arribada de Cristhian Mosquera suposaria una amenaça directa per a Antonio Rüdiger. Tot i que l'alemany va ser indiscutible durant gran part de la temporada passada, aprofitant la plaga de lesions, ara les circumstàncies han canviat. Amb tots disponibles i cares noves a la defensa, l'exigència serà més gran, i si no rendeix des del primer dia, podria passar a la banqueta

Rüdiger va ser clau en partits d'alt nivell, mostrant lideratge i fiabilitat a la defensa. Tanmateix, Xabi Alonso vol trencar amb rutines del passat i construir una defensa més dinàmica. La competència serà ferotge i ningú tindrà el lloc assegurat pel nom o trajectòria

El València, conscient que pot perdre Cristhian Mosquera gratis el 2026, veu amb bons ulls l'intercanvi aquest estiu. L'arribada de Diego Aguado i una compensació econòmica servirien per tancar l'acord aquest mateix estiu. Per al jugador format a la casa blanca, Mestalla podria ser l'escenari perfecte per consolidar-se com a professional