Andriy Lunin s'assabenta del que ha passat i truca a Florentino Pérez: «Presi, vaig...»

Andriy Lunin ha demostrat que està més que capacitat per ocupar la porteria del Real Madrid amb solvència i personalitat. Des de la seva arribada el 2018 per menys de 10 milions d'euros, l'ucraïnès ha sabut aprofitar cada minut que ha tingut sota pals. Especialment en la darrera victòria del Madrid a la Champions, on les seves aturades van ser claus per arribar a la final davant el Borussia Dortmund.

Malgrat el seu rendiment impecable, mai ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible. El motiu no és cap altre que la presència de Thibaut Courtois, probablement el millor porter del món quan està en forma. Aquesta realitat converteix cada temporada en un nou dilema per a Andriy Lunin.

Andriy Lunin rep una oferta interessant per deixar el Madrid

El porter ucraïnès sap que té dos camins: continuar esperant la seva oportunitat al Madrid o marxar a un club on pugui tenir continuïtat. No és una decisió senzilla, sobretot després de veure que poc pot fer per canviar el seu rol a l'equip blanc mentre el belga segueixi en actiu.

Davant d'aquesta situació, el Real Madrid ja ha rebut les primeres ofertes per Andriy Lunin. En concret, el Manchester United ha estat el primer a moure fitxa amb una oferta de 15 milions d'euros. Els anglesos busquen un porter de garanties per iniciar un nou cicle, i Andriy Lunin encaixa perfectament en aquest perfil.

Florentino Pérez respon al Manchester United

Davant d'aquesta oferta, Florentino Pérez ha estat clar i directe: Andriy Lunin no està en venda. El president valora enormement tant el seu rendiment com el seu comportament exemplar dins del vestidor. Considera que és imprescindible comptar amb un porter d'aquest nivell per afrontar una temporada llarga i exigent.

A més, al club no contemplen fer moviments a la porteria aquest estiu. Thibaut Courtois continua rendint com el millor, però últimament està patint més lesions. Així que Andriy Lunin és intransferible.

La resposta d'Andriy Lunin no es fa esperar

Andriy Lunin està encantat de poder continuar al Real Madrid i ja l'hi ha fet saber a Florentino Pérez. Li ha deixat clar que lluitarà per ser el millor i estar preparat per quan Courtois no pugui jugar. Lunin sap que, tard o d'hora, li tocarà ser el titular si té la paciència suficient.

Aquest gest reflecteix la seva ambició i fidelitat a l'escut. Andriy Lunin no vol marxar per la porta del darrere ni rendir-se davant la competència. Prefereix quedar-se al Bernabéu i guanyar-se el lloc a base de feina