Felicitat màxima al Bernabéu: la gran notícia de Kylian Mbappé serà oficial molt aviat

Al Bernabéu s'ha instal·lat un clima d'il·lusió i esperança des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta. El nou entrenador ha aterrat a la capital espanyola amb mètodes de treball innovadors i una filosofia molt diferent de la d'Ancelotti, el seu predecessor. La intensitat defensiva, l'esforç a l'hora de pressionar i el joc de combinació són els nous manaments que no paren de repetir-se al vestidor blanc.

Tanmateix, des del primer dia, Xabi ha hagut de fer front a situacions complicades. La manca d'un migcampista creatiu que ajudi a organitzar les jugades d'atac està sent un gran obstacle per plasmar les seves idees. Però, a més, la gran estrella de l'equip, Kylian Mbappé, encara no ha pogut jugar a les seves ordres per una gastroenteritis severa.

Kylian Mbappé, l'esperança del Real Madrid

Després de molts anys de rumors i xerrameques, el Real Madrid va fitxar Kylian Mbappé l'estiu passat. El seu contracte amb el PSG va finalitzar i el club blanc, amb Florentino Pérez al capdavant, no ho va dubtar ni un segon. Va tancar el seu fitxatge per alegria de l'afició madridista, que feia molt de temps que esperava la seva arribada.

En la seva primera temporada al Bernabéu, Kylian Mbappé ha deixat impressionat tothom. 43 gols i 5 assistències en 56 partits demostren la seva enorme qualitat. Tanmateix, com hem dit, encara no ha pogut debutar al Mundial de Clubs.

Kylian Mbappé va patir una gastroenteritis severa abans del primer partit davant l'Al Hilal i, de moment, no s'ha recuperat al 100%. Tot fa indicar que ja estarà disponible per al tercer enfrontament contra el Salzburg. Tot i això, sens dubte, el més destacat del dia ha estat una altra notícia completament diferent i que no té res a veure amb el seu estat físic.

El Madrid li donarà la notícia a Kylian Mbappé molt aviat

Pel que sembla, la idea del Real Madrid és que Kylian Mbappé hereti el dorsal '10' que actualment llueix Luka Modric.

Aquest moviment, molt interessant a nivell econòmic per al club, obre les portes a nous patrocinis i fonts d'ingrés. És cert que el '9' també ven, però un número tan icònic com el '10' a l'esquena de Kylian Mbappé seria fer el salt al següent nivell.

De moment, el Mundial de Clubs l'haurà de jugar amb el '9', ja que el '10' encara pertany a Luka Modric. Això sí, Kylian Mbappé no haurà de fer-ho durant gaire més temps. Modric marxarà a l'AC Milan després del Mundial de Clubs i el seu número canviarà de propietari.