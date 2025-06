Era un dels grans objectius de Florentino Pérez i, després de mesos de lluita, el president del Madrid ho ha aconseguit: la RFEF ha cessat Medina Cantalejo i el seu equip. Era evident que l'estament arbitral estava generant molts dubtes i que, per tant, necessitava canvis, però pocs s'esperaven que fossin tan dràstics, una cosa que només demanava Florentino Pérez. El Barça no estava ni a favor ni en contra de Medina Cantalejo, però ara sent que ha estat severament castigat per culpa del Real Madrid, que "se l'ha carregat".

El Barça ja sap que, després de l'adeu de Medina Cantalejo i de la resta del seu equip, entre els quals destaca Clos Gómez, és molt probable que el Madrid guanyi poder. De fet, segons va avançar en exclusiva la 'SER', la Real Federació Espanyola es planteja que el lloc de Medina Cantalejo l'ocupi Yolanda Parga, esposa d'un treballador del Madrid. El Barça ja s'ho esperava: la Federació de Rafael Louzán es carrega Medina Cantalejo després d'acatar les ordres d'un Florentino Pérez que ha tornat a sortir victoriós.

Després de la destitució de Medina Cantalejo, que deixarà de presidir el Comitè Tècnic Arbitral (CTA) de la RFEF, ja han començat a sonar diversos candidats. Inicialment semblava que Mateo Lahoz podria estar a la 'pole', però ara ha agafat més presència Yolanda Parga, actual responsable de l'arbitratge femení a la RFEF de Rafael Louzán, nou president. Al Barça ja no sorprèn res: se sap que Medina Cantalejo ha estat castigat per Florentino Pérez i que el Real Madrid vol controlar encara més l'estament arbitral espanyol.

Medina Cantalejo rep un càstig molt dur de Florentino Pérez: 'Te'n vas, vull a...'

Yolanda Parga està molt ben posicionada, però és una cosa que sorprèn, sobretot perquè la seva parella és Megía Dávila, delegat de camp del Real Madrid. "El conflicte d'interessos és més que evident", assenyalen fonts del Barça a 'e-Notícies', les quals donen per fet que el 'drama' serà real per part de Louzán, íntim de Florentino.

A més de Medina Cantalejo, la RFEF també ha decidit prescindir de bona part de l'equip liderat pel sevillà de 61 anys. Un dels que destaca per sobre de la resta és Clos Gómez, qui fins ara era el màxim responsable del VAR a Espanya. La idea de la RFEF és molt clara: fer una bona neteja i canviar l'estructura del CTA

La idea de Rafael Louzán és posar un CEO i, al seu costat, un responsable esportiu que sigui l'encarregat de liderar un canvi real en l'arbitratge. Els que no marxaran són, per descomptat, els àrbitres de Primera i de Segona, els quals seguiran treballant però, ara, sota un altre líder arbitral després de l'adeu de Medina Cantalejo