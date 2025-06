El Barça i Nico Williams tenen un acord tancat de fa dies, però, en aquestes últimes hores, s'ha confirmat la data exacta en què s'abonarà la clàusula. El davanter de l'Athletic Club, format al club basc, abandonarà la disciplina de Valverde per fitxar pel Barça un cop l'entitat culer dipositi els 62M€ de la seva clàusula. Nico Williams, que signarà amb el Barça fins al 2031, ja ha trencat el seu silenci i ha confirmat que està preparat pel 'pitjor', segons ha pogut contrastar 'e-Notícies'.

El Barça fa setmanes que treballa en el fitxatge de Nico Williams, però aquesta setmana es farà oficial, cosa que obliga l'extrem a trencar el seu silenci, tot i estar descansant. Nico Williams, que deixarà l'Athletic Club per fitxar pel Barça, està 'obligat' a adreçar-se a la seva antiga afició, que l'ha vist créixer des que era un nen. Nico Williams ja trenca el seu silenci i té previst fer-ho d'una manera molt peculiar: aquest digital ja coneix el 'modus operandi' que ha escollit, el Barça també ho confirma.

Nico Williams ha rebut pressions de tota mena, però, finalment, ha estat valent i ha decidit apostar pel seu gran somni: fitxar pel Barça. L'afició de l'Athletic Club no li ho perdonarà, motiu pel qual Nico Williams està treballant seriosament per no 'pifiar-la' a l'hora de trencar el seu silenci. Nico Williams sap que serà gairebé impossible, però treballa per trobar la millor manera de trencar el seu silenci: s'ajudarà d'algú que no permetrà que se li falti al respecte.

Oficial, Nico Williams trenca el seu silenci i anuncia el seu futur: 'El meu germà no permet...'

El Barça pagarà la clàusula de sortida de Nico Williams aquesta setmana i ja serà posteriorment validada per LaLiga EA Sports, de manera que l'oficialitat del fitxatge serà immediata. Nico Williams ja té preparat el missatge que llançarà a l'afició de l'Athletic, tremendament enfadada pel 'plantón' del davanter, que vestirà els colors d'un gran rival a Espanya. Dit d'una altra manera: Nico Williams trencarà el seu silenci en les pròximes hores i ha pres una decisió dràstica en aquest sentit, ningú s'ho espera i sorprendrà.

Com ja hem anat explicant en aquest digital, el futur de Nico Williams passa per Can Barça, on jugarà durant les pròximes sis temporades. El davanter de l'Athletic Club té previst comunicar la seva sortida del club basc aquest dilluns vinent a la tarda, tot i que factors burocràtics podrien fer que es demorés una mica més. L'entorn de Nico Williams està preocupat, sobretot per l'ambient hostil que es generarà amb el traspàs: "No és fàcil, però Nico Williams només volia venir al Barça", asseguren fonts.

Nico Williams trenca el seu silenci i ja sap com fer-ho: "Serà clau..."

Com han anat explicant altres mitjans com 'El Chiringuito', Nico Williams i el seu equip ja estan treballant per anunciar la seva sortida de l'Athletic Club, entitat que l'ha vist créixer. La idea és evident: Nico Williams vol acomiadar-se i intentar sortir bé del seu club actual, però sap que serà difícil, sobretot perquè la relació entre clubs és nefasta.

Nico Williams, pràcticament obligat, trencarà el seu silenci i anunciarà que se'n va al Barça, però ho farà amb l'ajuda del seu germà Iñaki Williams. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el germà de Nico, Iñaki, trencarà el seu silenci i intentarà 'calmar' l'afició de l'Athletic, que està molt enfadada amb el petit dels Williams.

Com expliquem, està previst que Iñaki Williams ofereixi una entrevista en què, de manera clara, ajudi a rebaixar tensions: serà en les pròximes hores.