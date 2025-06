El Madrid fa oficial la lesió: quiròfan i 4 mesos KO, Xabi Alonso no s'ho esperava

El Real Madrid ha iniciat un nou projecte de la mà de Xabi Alonso. L'entrenador espanyol, que ve de fer meravelles amb el Bayer Leverkusen, ha aterrat al Bernabéu amb la intenció de tornar a portar l'equip al més alt. I el seu primer objectiu és el Mundial de Clubs.

El nou torneig internacional reuneix els millors equips del món i el Real Madrid vol aconseguir la victòria. En joc, més enllà d'una interessant pluja de milions, hi ha l'honor de convertir-se en el primer guanyador del Mundial de Clubs. Xabi Alonso és conscient de la importància que té aquesta competició per a Florentino Pérez i està intentant que el vestidor mostri la seva millor versió.

De moment, el Real Madrid suma una victòria i un empat, però Xabi Alonso en vol més. L'entrenador sap que no és moment de fer massa proves i està col·locant els seus millors jugadors al terreny de joc. Jude Bellingham, Dean Huijsen i Fede Valverde estan sent els pilars sobre els quals se sosté el nou projecte.

Xabi Alonso rep una mala notícia

En línies generals, els primers dies de Xabi Alonso al capdavant del Real Madrid estan sent molt positius. La intensitat que podem apreciar a cada entrenament genera molta il·lusió a l'entorn madridista de cara a la pròxima temporada. Tanmateix, no tot són alegries al conjunt blanc.

Un dels pilars de Xabi Alonso passarà per quiròfan després de jugar el Mundial de Clubs i estarà, aproximadament, entre tres i quatre mesos lluny dels terrenys de joc. Parlem de Jude Bellingham, qui va confessar després del partit del Real Madrid davant el Pachuca que les seves molèsties a l'espatlla són insuportables. D'aquesta manera, el migcampista anglès ha pres la decisió de operar-se per tornar a jugar sense dolor.

Jude Bellingham fa molt de temps que aguanta

Jude Bellingham va deixar tothom sense paraules en la seva primera temporada al Real Madrid. Davant la manca d'un '9' clar, Bellingham va agafar les regnes de l'atac i va acabar el seu primer any al Bernabéu anotant 23 gols i repartint 13 assistències. Sens dubte, xifres d'autèntic crack.

Tanmateix, al novembre de 2023, Jude Bellingham va començar a queixar-se ostensiblement de dolor a l'espatlla esquerra després de patir una luxació. Des de llavors, l'anglès ha jugat amb un aparatós embenatge en aquesta zona que li ha impedit mostrar la seva millor versió. Una situació a la qual Jude posarà fi després del Mundial de Clubs.

"Estic tip ja de jugar amb el cabestrell i doncs bé, cansa i sobretot fa molta calor, estic perdent pes de suar tant. Sí, tinc una cirurgia planificada per després del torneig, després de la final passaré per quiròfan", va reconèixer Jude Bellingham després del partit contra el Pachuca.

Aquesta operació, per tant, allunyarà Jude Bellingham dels terrenys de joc entre tres i quatre mesos. Una baixa molt sensible per a Xabi Alonso, que haurà d'iniciar la pròxima temporada sense un dels seus referents. Si tot va segons el previst, el retorn de Jude podria produir-se a finals d'octubre o principis de novembre.