Hansi Flick ho deixa clar, no el vol, adeu Barça: se'n va amb Ansu Fati al Mònaco

Un dels moviments més comentats del mercat de fitxatges és el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. L'ariet, que va arribar al FC Barcelona amb grans expectatives, ha decidit posar fi a la seva etapa al club català

Després que Hansi Flick deixés clar que no comptava amb ell, el número ‘10’ ha decidit fer les maletes i provar sort a la Primera Divisió francesa

Fati marxa cedit al conjunt del Principat, amb una opció de compra d'11 milions d'euros al final de la temporada

L'operació ha estat facilitada per una renovació de contracte amb el Barça fins al 2028. Aquest moviment no només permet al jugador continuar la seva carrera, sinó que també ajuda el club a complir amb les normes del Fair Play Financer

El Barça es cobreix les espatlles amb una opció de retorn

L'acord també inclou una clàusula que permet al Barça recuperar Fati en el futur. Si el Mònaco decideix activar la seva opció de compra per 11 milions, el Barça té la possibilitat de repescar-lo previ pagament de 28 milions. Amb aquesta fórmula, el club català s'assegura de no perdre la seva jove promesa de manera definitiva

El traspàs d'Ansu Fati representa la fi d'una etapa marcada per alts i baixos, lesions i la manca de continuïtat al primer equip

Ara, al Mònaco, el davanter buscarà recuperar la seva millor versió i demostrar el seu talent en una lliga una mica menys exigent que LaLiga

El Mònaco continua reforçant-se amb Pogba

Un cop tancat el fitxatge d'Ansu Fati, el Mònaco no ha perdut temps i ha seguit treballant en la millora de la seva plantilla. El club francès ja ha tancat el seu segon fitxatge de l'estiu: Paul Pogba

El migcampista francès, que recentment ha superat la seva suspensió per dopatge, s'uneix al Mònaco després de ser rebutjat per Hansi Flick per incorporar-se al Barça. Tot i que Pogba es va oferir al club català, Flick va considerar que la zona medul·lar està perfectament coberta amb els jugadors actuals

Pogba, una altra aposta del Mònaco per reforçar el seu equip

El fitxatge de Paul Pogba suposa una nova oportunitat per al jugador, que intentarà rellançar la seva carrera a la Ligue 1. Això, després d'haver passat per una sèrie de problemes per dopatge en la seva etapa a la Juventus i la selecció francesa

El Mònaco segueix reforçant la seva plantilla amb fitxatges de renom i espera que tant Ansu Fati com Paul Pogba aportin la seva qualitat i experiència per lluitar per la Ligue 1

Amb aquests dos fitxatges, el Mònaco es presenta com un dels equips a tenir en compte la pròxima temporada. S'albira un projecte ambiciós, amb jugadors de gran talent que podrien marcar la diferència a la competició francesa